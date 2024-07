Europei U18, Frattaroli in finale 

Laura Frattaroli in finale nei 400, Diego Nappi in semifinale nei 200: volano i giovani sardi agli Europei U18 di atletica leggera di Banská Bystrica (Slovacchia). L’Allieva della Tespiense ha staccato l’ultimo pass utile nel giro di pista grazie al terzo posto in semifinale (passavano direttamente le prime due). Il 54”62 di ieri (a 36 centesimi dal personale) la proietta alla gara per le medaglie, oggi alle 19.27. Dovrà correre in prima corsia, ma avrà il riferimento dell’altra azzurrina Giulia Macchi (Bracco Atletica) che per superarla ha abbassato il proprio personale a 54”20. La cagliaritana (la più giovane in gara assieme alla polacca Zofia Tomczyk) proverà ad avvicinare le migliori, a partire dall’altra polacca Anastazja Kuś, classe 2007, favorita con il suo 52”26 corso in stagione.

Molto più sicuro è apparso Diego Nappi (Atletica Porto Torres), che ha vinto la propria batteria dei 200 in 21”32 (vento -0.7) e in pieno controllo. Accede alla semifinale col secondo tempo complessivo, dietro il portoghese Pedro Alfonso (21”31, vento +0,4). L’appuntamento per lui è oggi, dalle 18.46 in una delle tre semifinali.

RIPRODUZIONE RISERVATA