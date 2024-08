Europei U16, l’Italia chiude quarta  

Si conclude con un quarto posto l’avventura di Giulia Olandi con l’Italbasket U16 agli Europei di categoria di Miskolc (Ungheria).

Nella finalina per il bronzo, la Spagna si è rivelata un osso troppo duro per le azzurrine, che si sono arrese sull’80-38 dopo 40 minuti trascorsi sempre in svantaggio. Probabilmente appesantite (nella testa, più che nelle gambe) dalla battaglia di venerdì contro la Finlandia, le giovani guidate dal ct Lucchesi sono scivolate sul -15 già al 10’ (26-11) senza più riuscire a mettere in discussione il predominio delle iberiche. All’interno di un ko dai contorni piuttosto netti, le note positive sono arrivate in gran parte proprio da Olandi: l’ala algherese ha infatti sfoderato la miglior prestazione di tutto il torneo, facendo registrare 13 punti conditi da 4 rimbalzi e un assist in quasi 25’ sul parquet. Numeri che l’hanno resa la top scorer di squadra.

Il bilancio

Va in archivio così, dunque, l’esperienza europea di Olandi: un cammino senza dubbio positivo, sia dal punto di vista di squadra che personale, come testimoniano i 6,5 punti, i 2,5 rimbalzi di media a partita. La 16enne ala cresciuta nella Pallacanestro Alghero mette dunque nel suo bagaglio un’altra esperienza formativa e si approccia con fiducia a una stagione cruciale, che potrebbe anche regalarle l’esordio in A2 con Costa Masnaga.



RIPRODUZIONE RISERVATA