Europei Techno 293 nel segno di Medde 

Brillano i sardi nel campionato Europeo Techno 293 a Ostia: con 10 prove vinte su 11 Teresa Medde è nuovamente campionessa europea della classe Techno 293. L’atleta del Windsurfing Club Cagliari conferma così lo splendido risultato dello scorso anno. «È stata una regata molto impegnativa data la concentrazione di prove in soli tre giorni su cinque», dichiara Teresa Medde. «Sono molto fiera della mia prestazione, l’allenamento costante e l’impegno mi hanno portato a vincere 10 prove su 11, un risultato quasi inaspettato».

Porcu secondo

Altro ottimo risultato arriva nella categoria Techno Plus con l’argento di Kristian Porcu, forte atleta del Circolo Nautico Arzachena, davanti a lui solo il fortissimo greco Panagiotis Ioannou.

Diversi i sardi in regata che hanno ottenuto discreti piazzamenti considerando anche l’alto livello della flotta. Settimo Lorenzo Orecchioni (CN Arzachena) tra gli Under 17, negli Under 15 Francesco Cao è quinto tra i ragazzi e Vanina Bruni quarta nell’U17 (Wcc).

Nonostante i capricci del meteo, che hanno causato un ritardo di due giornate per troppo vento e risacca intensa, le prove organizzate dalla Lega Navale Italiana di Ostia si sono poi svolte con regolarità.

RIPRODUZIONE RISERVATA