Europei, sette in finale 

Istanbul. Inizia tutto sommato bene - ma anche con una grossa delusione - l’avventura italiana ai Campionati Europei indoor di atletica di Istanbul. Sette azzurri conquistano la finale in una prima giornata tutta pomeridiana e tutto dedicata ai turni eliminatori. Fa piacere vedere Zane Weir, in testa nella qualificazione del getto del peso con 21,46 (primato stagionale eguagliato), con Leonardo Fabbri ottimo terzo (21,17 dopo due nulli). Niente da fare invece per Nick Ponzio, non ancora al meglio, decimo con 19,83. «Mi sento molto grato per l’opportunità di tornare a gareggiare a così alto livello. Mi mancava davvero l’energia di una competizione come questa. Voglio ringraziare il mio allenatore Paolo Dal Soglio, perché mi ha permesso di essere in splendida forma, la Federazione e le Fiamme Gialle, perché senza di loro non potrei essere qui», ha detto Weir.

Nei 3000 metri, Nadia Battocletti (seconda in batteria con 8’59”65) e Ludovica Cavalli (quarta con 8’54”40) passano il turno senza grossi affanni così come Arese, addirittura primo nella propria serie dei 1500 in 3’43”97. tempo migliore ma terzo posto per Ossama Meslek (3’41”34). Nel triplo in finale va soltanto Tobia Bocchi (terzo, 16,47), fuori Simone Biasutti (nono a 16,20 con la stessa misura dell’ottavo che va avanti). Promossi in semifinale negli 800 metri Catalin Tecuceanu (che vince la batteria in 1’47”24), Simone Barontini (1’47”94) ed Eloisa Coiro (2’02”19). Si ferma qui invece la corsa di Elena Bellò, terza in batteria con un tempo (2’05”06) che non consente il ripescaggio della vicentina, che pure era in grande condizione. Si torna in pista sabato alle 17.35 per le semifinali.

Alto deludente

La notizia meno buona arriva dal salto in alto con l’eliminazione del tutto inattesa del bronzo mondiale di Eugene, Elena Vallortigara. L’azzura non fa meglio di 1,82 al secondo tentativo prima di in finale tre errori alla quota di 1,87. Troppo poco per poter sperare di andare avanti, in una gara iniziata superando la quota di 1,76 e chiusa al quindicesimo posto. «Ho avuto grosse difficoltà in pedana», si rammarica la vicentina, che quest’anno aveva saltato 1,95 «con la rincorsa che non sono riuscita a sistemare. Potevo metterci di più, ma non ce l’ho fatta e mi dispiace davvero».

Le gare di oggi