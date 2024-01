Europei, scelti i 15 azzurri del Settebello 

ROMA. L'Italia della pallanuoto a caccia di un posto a Parigi 2024. Il commissario tecnico, Alessandro Campagna, ha diramato la lista dei 15 azzurri convocati per gli Europei di pallanuoto, in programma dal 4 al 16 gennaio tra Dubrovnik e Zagabria, in Croazia (in origine era prevista in Israele), In palio un pass per le Olimpiadi alla migliore nazione non ancora qualificata.

Per gli azzurri debutto giovedì con la Georgia. L’ultimo test è stato quello di Terramaini. Alla Waterpolo Sardinia Cup l’Italia si è confrontata con Francia, Australia e soprattutto Montenegro (battuto soltanto ai rigori) e Campagna ha mostrato soddisfazione per il lavoro svolto. Quindi ha fatto le proprie scelte, escludendo quattro uomini (il terzo portiere De Michelis, Gianazza, Alesiani) e confermando in blocco il gruppo già visto agli scorsi Mondiali di Fukuoka.

I convocati : Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia e Luca Marziali.

