Europei RS Aero a Su Siccu  

Due equipaggi composti da un uomo e una donna (Under 25) per ciascuna delle nove nazioni in gara: è scattato ieri a Cagliari l’Europeo giovanile a squadre della classe velica RS Aero 5, sulla quale punta la Lega Navale Italiana sez. Sulcis che per questa terza edizione del campionato fa affidamento sulla collaborazione della Canottieri Ichnusa, sul contributo della Regione, il patrocinio del Comune e l’egida della Fiv. I partecipanti arrivano da Irlanda, Germania, Ucraina, Estonia, Gran Bretagna, Belgio e Lituania (vincitrice della passata edizione). Assieme a loro in acqua nel bacino cagliaritano la rappresentativa italiana. Gli equipaggi, a Cagliari da giovedì, stanno regatando da ieri. Domani la chiusura.

