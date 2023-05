Europei per disabili, ieri i controlli  

Tre alberghi cittadini sono sold out per due settimane e gli atleti, nei giorni di riposo dagli Europei, gireranno la provincia alla scoperta delle sue bellezze.

Il sorteggio ha delineato i due gironi: Italia, Inghilterra, Olanda e Spagna da una parte; Scozia, Ucraina, Irlanda e Germania dall'altra. Le prime due si qualificano per le semifinali e la finalissima si disputerà domenica 10 giugno.

In previsione degli “Ifcpf European championships”, i campionati europei di calcio a 7 per atleti cerebrolesi, il comitato organizzatore guidato da Dario Della Gatta, ha effettuato un ultimo sopralluogo nei campi di Sa Rodia insieme all'assessore allo Sport Antonio Franceschi.

«Ci auguriamo sia un evento di grande livello, con squadre forti dal punto di vista tecnico, tra cui i campioni del mondo dell'Ucraina», ha sottolineato Della Gatta ricordano che l'eveto sportivo si svolgerà dal 2 al 10 giugno.

«Spero che la città voglia accogliere con affetto tutti questi ragazzi con i loro staff, circa 300 persone - afferma Dario Della Gatta – Il primo giugno ci saranno due eventi: alle 11 la presentazione della manifestazione nell'aula consiliare, la sera la cerimonia di apertura nei campi di Sa Rodia».

I giocatori arriveranno in città lunedì 29 per le rituali visite mediche e per la rifinitura atletica». ( m. g. )

