VaiOnline
Calcio a 5.
10 gennaio 2026 alle 00:09

Europei: nell’Italia c’è Michele Podda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Italia del futsal si prepara a una nuova avventura continentale: domani scatterà il raduno azzurro in vista degli Europei in programma dal 21 gennaio al 7 febbraio in Lettonia, Lituania e Slovenia. Il torneo promette spettacolo e sfide di alto livello e la Nazionale cercherà di confermarsi tra le protagoniste europee.

Tra i 18 giocatori pre convocati dal commissario tecnico Salvo Samperi c’è anche Michele Podda, laterale classe 2000 di Villaspeciosa, attualmente al Meta Catania, già protagonista con la maglia azzurra e pronto a mettersi in gioco in questo raduno sperando di far parte del gruppo finale. La presenza di giovani talenti come lui dimostra l’attenzione della Nazionale verso la crescita dei giocatori emergenti e la costruzione di un gruppo competitivo.

L’Italia è inserita nel Girone D, un raggruppamento equilibrato e ricco di insidie. Il debutto è fissato per sabato 24 gennaio contro il Portogallo, poi sono previsti gli incontri con la Polonia il 27 e l’Ungheria il 29 dello stesso mese. Match saranno fondamentali per conquistare l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Se supererà il girone, l’Italia proseguirà con i quarti tra il 31 gennaio e il primo febbraio, le semifinali il 4 febbraio e la finale il 7.

La Nazionale si presenta con ambizione e spirito competitivo. Per Podda e gli altri convocati per il raduno sarà un’importante occasione per mettersi in mostra e contribuire a costruire una squadra pronta a dire la sua in Europa. Lunedì il numero di giocatori sarà ridotto a 17 per scendere definitivamente a 14 entro le 15 di venerdì 23 gennaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Orecchioni (Aou Cagliari): «Situazione catastrofica che si aggrava ogni giorno». Massazza (Asl 8): «Sistema in default»

Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt

Al Policlinico e al Santissima Trinità decine di pazienti in attesa di ricovero  
Cristina Cossu
Allevamento

Dermatite bovina sconfitta, ora si riparte

Stop alle restrizioni. Le associazioni: «Riconquistiamo il mercato, la Francia è ko» 
Riccardo Spignesi
Il caso

Il paese dei centenari non riesce più a trattenere i giovani

A Teulada non si arresta l’emorragia di residenti nella fascia 0-44 anni 
Luigi Almiento
La guida

Neve, piccoli consigli per una gita sui monti

Parcheggi, ristoranti e hotel: Fonni e Desulo attendono i turisti per un weekend da tutto esaurito 
Simone Loi
Venezia

Barman ucciso, la pista del video hot

Cinque giorni prima di sparargli il vigile gli scrisse: «Ti darò la caccia» 
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
La conferenza stampa

Meloni: «Spesso dalle toghe problemi sulla sicurezza»

La premier a tutto campo: con Mattarella non sono sempre d’accordo ma i rapporti restano ottimi 
Crans-Montana

Fermato il titolare del bar della strage

La moglie in lacrime: «Chiedo scusa» Mattarella a Martigny omaggia le vittime 