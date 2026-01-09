Europei: nell’Italia c’è Michele Podda 

L’Italia del futsal si prepara a una nuova avventura continentale: domani scatterà il raduno azzurro in vista degli Europei in programma dal 21 gennaio al 7 febbraio in Lettonia, Lituania e Slovenia. Il torneo promette spettacolo e sfide di alto livello e la Nazionale cercherà di confermarsi tra le protagoniste europee.

Tra i 18 giocatori pre convocati dal commissario tecnico Salvo Samperi c’è anche Michele Podda, laterale classe 2000 di Villaspeciosa, attualmente al Meta Catania, già protagonista con la maglia azzurra e pronto a mettersi in gioco in questo raduno sperando di far parte del gruppo finale. La presenza di giovani talenti come lui dimostra l’attenzione della Nazionale verso la crescita dei giocatori emergenti e la costruzione di un gruppo competitivo.

L’Italia è inserita nel Girone D, un raggruppamento equilibrato e ricco di insidie. Il debutto è fissato per sabato 24 gennaio contro il Portogallo, poi sono previsti gli incontri con la Polonia il 27 e l’Ungheria il 29 dello stesso mese. Match saranno fondamentali per conquistare l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Se supererà il girone, l’Italia proseguirà con i quarti tra il 31 gennaio e il primo febbraio, le semifinali il 4 febbraio e la finale il 7.

La Nazionale si presenta con ambizione e spirito competitivo. Per Podda e gli altri convocati per il raduno sarà un’importante occasione per mettersi in mostra e contribuire a costruire una squadra pronta a dire la sua in Europa. Lunedì il numero di giocatori sarà ridotto a 17 per scendere definitivamente a 14 entro le 15 di venerdì 23 gennaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA