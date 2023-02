Europei, Milan oro nell’inseguimento 

Grenchen. Sia chiara una cosa: Jonathan Milan è un campione vero, non il vice Ganna. Lo ha dimostrato ieri vincendo a Grenchen per la seconda volta il titolo europeo nell’inseguimento individuale. Ha battuto con una grande rimonta l’inglese Daniel Bigham (qui recordman dell’ora per pochi giorni) e dato all’Italia il terzo oro in questa edizione svizzera degli Europei di ciclismo su pista: 4’03”744 il suo tempo. In qualifica il rivale gli aveva dato due secondi e mezzo di distacco. Settimo Manlio Moro.

Le altre gare

Ieri era in programma anche l’Omnium femminile con l’azzurra Rachele Barbieri che ha chiuso settima.

Infine, nella Velocità maschile, Mattia Predomo è stato eliminato agli ottavi dall’israeliano Mikhail Yakovlev, mentre Stefano Moro è uscito ai sedicesimi per mano del polacco Rafal Sarnecki.

Il programma