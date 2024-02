Europei, Massidda argento nello strappo a Sofia 

Visto da Parigi, l’argento nello strappo colto ieri da Sergio Massidda ai campionati europei di pesistica olimpica di Sofia, invita a sognare. Il 22enne di Ghilarza ha sollevato 141 chili per andare a prendersi il secondo posto, alle spalle del turco Kaan Kahriman (142) e davanti all’armeno Gor Sahakyan nella categoria 67 kg. Per il sardo, ingresso perfetto a 135, un’indeciaione sui 140 (falliti), poi il capolavoro a 141 kg. Una prestazione notevole, soprattutto pensando che il pesista dell’Esercito gareggia nella categoria superiore alla sua, quella dei 61 kg nella quale è secondo delle liste mondiali e che lo vedrà impegnato alle Olimpiadi.

Con l’argento già al collo e una pacca di incoraggiamento del direttore tecnico azzurro Sebastiano Corbu, Massidda è poi in pedana per lo slancio. Ha sollevato subito 162 kg, poi ha tentato i 167. Un movimento impreciso nell’assestamento sulle clavicole ha fatto sfumare il primo tentativo e lo ha forse un po’ innervosito. Sul secondo il bilanciere è salito in alto ma Massidda non è riuscito a trovare l’equilibrio giusto sulle gambe. Risultato, quarto nello slancio e quarto con 303 kg nel totale, a un solo chilo dal bronzo del torco Ferdi Hardal e a 7 da Kahriman. Oro all’armeno Sahakyan con 311. ( c.a.m. )

