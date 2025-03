Europei, l’Italia salta (4 volte) sul podio 

Apeldoorn. Sì, siamo anche un popolo di saltatori. Ai campionati europei Indoor di atletica leggera, l’Italia aggiunge all’argento di Mattia Furlani (nel lungo) altre quattro medaglie e arrivano tutte dalle pedale dei salti. Due sono d’oro: nel giorno dedicato alle donne, precedenza all’ultimo arrivato in ordine di tempo ieri sera nel palasport di Apeldoorn, nei Paesi Bassi. Larissa Iapichino (22 anni e già un palmares bello ricco) conquista 27 anni dopo sua mamma Fiona May il titolo continentale del salto in lungo con la misura di 6,94. Battute la svizzera Annik Kalin (6,90) e la tedesca Malaika Mihambo (6,88). «Lo volevo fino in fondo, sono felice, sono fiera di me stessa», le parole dell'azzurra.

L’altro oro arriva da lontano e porta l'emozione dell’ex cubano Andy Diaz, oro nel triplo con 17,71 in una gara con l'Italia grande protagonista. Il bronzo va infatti a Andrea Dallavalle con 17,19, dietro il tedesco Max Hess con 17,43. «Il mio sogno era cantare l'inno di Mameli ed è arrivato il giorno, sono molto emozionato», esulta Diaz. E la pedana, stavolta dell'alto, regala anche il bronzo con Matteo Sioli che, a soli 19 anni, è già protagonista a livello assoluto, dopo l'argento mondiale under 20 della scorsa estate. Sale a 2,29 alla seconda che vale il podio. Quarto l'altro azzurro Manuel Lando. Italia seconda nel medagliere: oggi ultima giornata con altre opportunità azzurre di podio.

