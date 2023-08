Europei, l’Italia mette le cose in chiaro 

Bologna. L'Italia inizia l'Europeo 2023 con una vittoria sul Belgio per 3-0 (25-17, 25-18, 25-15) in quella che apre ufficialmente l'edizione numero 33 della rassegna continentale vinta nel 2021 proprio dagli azzurri di Ferdinando De Giorgi. Serviva rompere il ghiaccio di fronte allo splendido pubblico di casa che ha colorato un'Unipol Arena, gremita in ogni ordine di posto, che stasera ha fatto da cornice alle 8728 presenze per un incasso di 255457 euro.

Avvio di serata spettacolare, sulle note dell'Inno Nazionale Italiano suonato dai 40 Fingers e cantato dal pubblico. Avversaria di ieri una buona squadra come il Belgio, guidata dal tecnico italiano Emanuele Zanini, con all'interno atleti dal presente e dal passato nel nostro campionato, che non è riuscita però a contrastare il buon gioco degli azzurri imposto sin dall'inizio, ben orchestrato da capitan Giannelli, affiancato da oggi da Lavia che ricoprirà il ruolo di vice capitano, che ha utilizzato tutti i suoi attaccanti, mandando in doppia cifra Michieletto e Russo col primo, best scorer della gara, con 13 punti. Dall'altra parte del campo in evidenza Reggers autore di 11 punti.

Azzurri in campo nel primo set con il 6+1 già rodato, con Giannelli e Romanò in diagonale, Michieletto e Lavia schiacciatori, Russo e Galassi al centro, Balaso libero. Il primo punto dell'Europeo lo firma Roberto Russo con il primo tempo che apre ufficialmente l'Europeo 2023. Il muro di Galassi su Rotty porta l'Italia avanti 4-3. L'Italia alza il muro, Galassi mette a terra il 12-15. L'Italia passa senza troppe difficoltà, lo fa dal centro con Russo per il punto del 14-7. Giannelli sfrutta tutti i suoi attaccanti, l'Italia porta a casa il primo set col punteggio di 25-17. Nel secondo, un parziale di 6-0 spegne le velleità del Belgio, Riccardo Sbertoli sul 24-18 con un servizio vincente chiude il secondo parziale sul 25-18. Nel terzo Italia sempre avanti (16-10, 22-14) sino 25-15 che vale la prima vittoria con un'invasione del Belgio su attacco di Bovolenta.

RIPRODUZIONE RISERVATA