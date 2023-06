Europei, l’Italia è in testa 

Si chiude col botto la giornata dell'Italia Team ai Giochi Europei in Polonia: sulla pista dello

stadio di Chorzow, nell’ex Coppa Europa, Samuele Ceccarelli vince l'oro nei 100 metri in 10”13, eguagliando il suo personal best ottenuto allo scorso Golden Gala di Firenze. Sulle spalle dello sprinter toscano gravava l'onere (o meglio, l'onore) di rimpiazzare Marcell Jacobs, infortunato; il compito è stato adempiuto a dovere dal campione europeo indoor dei 60 metri.

La giornata

Il bottino di ieri recita tredici podi: 4 primi posti, 6 secondi, 3 terzi. Esulta Sara Fantini: l'atleta dei Carabinieri ha realizzato la miglior misura con 73,26, metri. Grande prova anche per Tobia Bocchi, che vince il salto triplo con la misura di 16,84, realizzata al terzo tentativo. Bravissima Nadia Battocletti che nei 5000 metri domina la propria gara con il tempo di 15'25”09, battuto dalla lettone Agate Caune, che nell’altra gara (15'15"21). Secondo gradino del podio, nel lancio del disco, per Daisy Osakue con un 64,35 al sesto e ultimo tentativo. Dopo la prima delle tre giornate, squadra azzurra guida la classifica con 9,5 punti di vantaggio sulla Gran Bretagna (141 a 131,5) ed è un risultato che fa sognare.

Tocca alle staffette

Oggi si torna in pista a Chorzow e la squadra del dt Antonio La Torre può contare su altri assi. Si comincia alle 15.10 con l martello (Giorgio Olivieri) e subito arrivano i saltatori Mattia Furlani (lungo) e Roberta Bruni (asta) che possono portare punti preziosi. Nei 110hs ci prova Hassane Fofana e nei 100hs Elisa Di Lazzaro, nel mezzofondo veloce puntiamo si Eloisa Coiro (800) e soprattutto Pietro Arese (1500). Ancora lanci (disco, con Alessio Mannucci) e salti (Ottavia Cestonaro nel triplo), poi il “giro della morte” (i 400hs) con Ayomide Folorunso e Alessandro Sibilio, prima di un altra prova sulla stessa distanza, la 4x100. Alle 18.30 le donen con dalia Kaddari (ieri nei 100 Zaynab Dosso non ha corso bene), quindi, alle 18.50 la staffetta olimoionica maschile con l’oristanese Lorenzo Patta in prima, Fausto Desalu e il tempiese Filippo Tortu a chiudere. In seconda Ceccarelli, Melluzzo o Ricci. In palio anche il pass per i Mondiali.

RIPRODUZIONE RISERVATA