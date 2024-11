Europei, l’Italia batte anche la Repubblica Ceca 

Terza partita e terza vittoria per l’Italia nel Gruppo I delle qualificazioni per gli Europei femminili di basket 2025. Le azzurre (già qualificate perché sarà Bologna a ospitare uno dei gironi) hanno battuto a Genova la Repubblica Ceca per 68-47 con 5 punti di Silvia Pastrello della Dinamo. Domenica quarto match in Grecia.

Selargius riposa

Nel prossimo weekend, la Sardegna Marmi Cagliari sarà l’unica formazione sarda a scendere in campo nell’A2 Femminile di basket. La convocazione dell’ala/pivot Lea Favre con la selezione nazionale svizzera per gli impegni di qualificazione a Eurobasket 2025, ha portato la Nuova Icom Selargius a chiedere e ottenere il rinvio della gara prevista domani, al PalaVienna, contro la Jolly Livorno. Il match verrà recuperato mercoledì 27 novembre alle 17. Ieri Favre è scesa in campo nella sfida vinta dalle elvetiche sul campo della Bosnia-Erzegovina: 6 punti e 6 rimbalzi in 20’29” di utilizzo con 3/7 da due punti e 0/2 da tre. ( ro.r. )

