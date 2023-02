Europei, inseguimento alla doppia medaglia 

Grenchen . I quinti posti di Elia Viviani nell’eliminazione e di Martina Fidanza nella corsa scratch femminile sono i migliori risultati per l’Italia nelle quattro finali della prima giornata agli Europei di ciclismo su pista di Grenchen, in Svizzera. Sulla pista del record dell’ora di Filippo Ganna, però, gli azzurri dell’inseguimento a squadre, con lo stesso piemontese, Milan, Consonni e Lamon hanno stampato il miglior tempo in qualifica in 3’49”582. Bene anche le donne (Balsamo, M. Fidanza, Guazzini, Paternoster), seconde dietro la Gran Bretagna. Oggi le due finali.

Un pizzico di delusione è arrivato dalla prova a eliminazione maschile, in cui era di scena il campione del mondo Elia Viviani che non si è ripetuto (5°). Nella prova sprint femminile, successo delle campionesse mondiali della Germania (Italia ottava); tra gli uomini, titolo ai Paesi Bassi (azzurri sesti).

RIPRODUZIONE RISERVATA