Europei indoor, c’è l’Italia tra le grandi 

ISTANBUL. «È la manifestazione giusta, che non mette subito i nostri atleti di fronte al mondo ma che permette di esprimere le loro potenzialità. Passiamo dai 44 atleti convocati due anni fa a Torun ai 49 di Istanbul, un aumento fisiologico, che in parte rispecchia quanto la nostra atletica dopo l'Olimpiade di Tokyo si sia allargata oltre le sue punte». Il dt della nazionale di atletica, Antonio La Torre presenta gli Europei indoor che cominciano oggi a Istanbul. Un appuntamento che permetterà di capire «chi potrà ambire all'élite assoluta». Sarà il set ideale per un team giovane come quello azzurro. «Concependo il 2023 e il 2024 come un blocco unico che ci porta ai Giochi di Parigi», spiega La Torre, «Istanbul sarà un filtro verso i Mondiali di Budapest dell'estate e un altro passaggio importante in funzione dei Giochi Olimpici. Mai come quest'anno i nostri atleti sono stati cercati e invitati nei meeting internazionali»

Non ci sono sardi in questi Europei. Tra le altre punte azzurre, Marcell Jacobs sui 60, Elena Vallortigara, bronzo nell'alto ai Mondiali di Eugene, i pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir, magari Larissa Iapichino e Mattia Furlani nel lungo e tanti altri in grado di far bene.

