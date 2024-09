Europei, in finale il Portogallo schiaccia l’Italia  

Alghero. L'Italia si ferma sul più bello: gli azzurri perdono 5-1 contro il Portogallo la finale dell'Ebsl superfinal 2024, la fase finale degli Europei di beach soccer maschile, e cedono il titolo continentale ai lusitani, che vincono la manifestazione per la nona volta.

Dominio

Partita mai in discussione quella vista alla Beach Arena di Alghero, con i portoghesi avanti dopo due minuti e mezzo con Be Martins, che controlla palla e, quasi da metà campo, la insacca con violenza sotto la traversa. Gli azzurri cercano di controbattere ma passano tre minuti e i lusitani raddoppiano: palla recuperata a centrocampo, azione al volo e Laurenco sforbicia il 2-0. A tre minuti dalla prima sirena, arriva la terza rete portoghese con Jordan, che dalla distanza batte Casapieri.

Nel secondo terzo l'emozione più grande arriva all'8', con Fazzini che centra il palo. Ma l'entusiasmo azzurro viene spento definitivamente in apertura del terzo decisivo, con Be Martins che ruba palla e firma il poker rossoverde. Al 7’ l'Italia prova a imbastire un attacco: palla in mezzo, Brilhante rinvia al volo e l'azione difensiva diventa incredibilmente la quinta rete lusitana, con Casapieri sorpreso fuori dai pali. A 88” dalla fine, arriva la rete della bandiera azzurra, con la rovesciata di capitan Zurlo.

Il podio

Nel torneo maschile, terzo gradino del podio per la Bielorussia, che ha superato 6-1 la Spagna. Nelle altre finali utili a stabilire la classifica finale, quinto posto della Repubblica Ceca (che dopo il 3-3, ha battuto la Svizzera 4-2 ai rigori) e settimo della Polonia (4-3 all'Estonia).

Le azzurre

Titolo europeo femminile per la Polonia che, con un netto 5-1, ha negato la doppietta continentale al Portogallo. L'Italia ha perso 2-1 la finale per il terzo posto contro la Spagna. Dopo un primo terzo a reti bianche (palo di Manu e traversa di Miron), le iberiche sbloccano il risultato con Manau in avvio di secondo. Ma le azzurre non ci stanno e Ferrazza pareggia subito i conti. Poi, capitan Privitera scarta anche il portiere, ma Miron salva prima che la palla entri in rete. Al 7', Jessi trova la rete che vale il terzo posto. Quinto posto per l'Ucraina e settimo per la Svizzera (6-1 all'Inghilterra).



