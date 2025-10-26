VaiOnline
Vela.
27 ottobre 2025 alle 00:31

europei, il nacra 15 è sardo e l’iQFoil parla italiano  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doppa vittoria italiana all’Europeo IqFoil Youth e Junior di Arzachena: Medea Falcioni (Sef Stamura Ancona) e Mattia Saoncella (Cs Torbole) si laureano rispettivamente campionessa e camione europei U19, confermando che in Italia c’è uh gran futuro in una classe olimpica dal livello altissimo. Trecento atleti di 29 nazioni hanno popolato il golfo di Cannigione e sono stati accolti dal Circolo Nautico Arzachena che ha organizzato l’evento. Anche la direttrice tecnica dell’attività giovanile Fiv, Alessandra Sensini, non è voluta mancare per la medal race e ha apprezzato lo splendido campo di regata gallurese.

Nacra 15

Intanto a Balaton, in Ungheria vittoria assoluta nell’Europeo U19 Nacra 15 per l’equipaggio del Windsurfing club Cagliari formato da Alessandro Vargiu e Noa Lisci, premiati dopo un inverno di allenamenti e sacrifici. Secondi U19 e primi U17 i triestini Mattia Di Martino e Nina Cittar.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il Cagliari la riprende al 92’

l Nello sport
Strade di sangue

Il dramma del vigile del fuoco: «Quello nell’auto è mio figlio»

Inutili i soccorsi per Omar Masia, 25 anni, di Calangianus 
Andrea Busia
Regione

Rimpasto in Giunta,  ora il Pd rivendica il quarto assessorato

La corrente di sinistra dei Dem  chiede di essere rappresentata 
Roberto Murgia
Il partito

M5S, Conte confermato presidente

Quasi il novanta per cento di voti favorevoli nella consultazione online 
Città violente

Accoltellato a Milano, 18enne gravissimo

Sei feriti in tre episodi nella movida. A Palermo 35enne colpito al collo 