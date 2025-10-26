europei, il nacra 15 è sardo e l’iQFoil parla italiano  

Doppa vittoria italiana all’Europeo IqFoil Youth e Junior di Arzachena: Medea Falcioni (Sef Stamura Ancona) e Mattia Saoncella (Cs Torbole) si laureano rispettivamente campionessa e camione europei U19, confermando che in Italia c’è uh gran futuro in una classe olimpica dal livello altissimo. Trecento atleti di 29 nazioni hanno popolato il golfo di Cannigione e sono stati accolti dal Circolo Nautico Arzachena che ha organizzato l’evento. Anche la direttrice tecnica dell’attività giovanile Fiv, Alessandra Sensini, non è voluta mancare per la medal race e ha apprezzato lo splendido campo di regata gallurese.

Nacra 15

Intanto a Balaton, in Ungheria vittoria assoluta nell’Europeo U19 Nacra 15 per l’equipaggio del Windsurfing club Cagliari formato da Alessandro Vargiu e Noa Lisci, premiati dopo un inverno di allenamenti e sacrifici. Secondi U19 e primi U17 i triestini Mattia Di Martino e Nina Cittar.

