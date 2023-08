Europei femminili, ci tocca la Turchia 

Sarà la Turchia l’avversaria dell’Italia domani alle 17 a Bruxelles nella prima semifinale degli Europei femminili di pallavolo. La formazione allenata dall’italiano Daniele Santarelli ha sconfitto ieri nei quarti la Polonia di Stefano Lavarini per 3-0 (25-23, 25-22, 25-18) nel quarto di finale giocato nella capitale belga. La azzurre ritrovano quindi la formazione che ha nell’oriunda cubana Melissa Vargas il formidabile terminale offensivo (ieri ha chiuso la partita con uno spaventoso ace) e che per due volte ha sconfitto la squadra di Davide Mazzanti nella recente Nations League (vinta). Allora, però, non c’erano Alessia Orro, Ekaterina Antropova e Paola Egonu...

Stasera a Perugia

Giornata di vigilia per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi che stasera torneranno in campo, per la prima volta a Perugia in questo Europeo, con l’Estonia. Il PalaBarton, rinnovato per l’occasione con l’aumento della sua capienza, farà da cornice alla seconda gara degli azzurri che affronteranno l’Estonia incontrata, e battuta, una sola volta nella storia. Simone Giannelli e compagni scenderanno in campo oggi alle 21.15. Il capitano ha voluto presentare così la gara: «Sono contentissimo di giocare a Perugia, che ospiterà due partite molto importanti per noi, e sarà sicuramente un momento importante per il movimento in un palazzetto che potrà ospitare ancora più gente. Parlando della nostra squadra, giovane, ci tengo a sottolineare che la nostra età non deve essere né un alibi né un vantaggio. Andremo avanti nelle nostre cose, stiamo lavorando tanto sulla solidità mentale, è un qualcosa che vogliamo tenerci stretto ma non è scontato. Restiamo umili».

RIPRODUZIONE RISERVATA