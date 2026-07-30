Europei, fatta la squadra azzurra con Agrusti, Patta, Kaddari e Tortu   

Ci sono anche la quartese Dalia Kaddari e il sassarese Andrea Agrusti tra i convocati per le prove individuali (la prima per i 200 metri e il secondo per la marcia) dei Campionati Europei di atletica, tra due settimane a Birmingham. Con loro, per le staffette veloci (dove è in lizza anche Kaddari), Lorenzo Patta e Filippo Tortu.

E mentre Diego Nappi e Laura Frattaroli partono domani per gli Stati Uniti, dove saranno in gara dal 5 al 9 agosto ai Mondiali Under 20 di Eugene, in Sardegna si chiude oggi la prima parte della stagione su pista.

Al Meeting di Assemini (dalle 19) nei 100 metri ci sarà la sfida tra il campione sardo Andrea Deiana e il compagno di allenamenti Francesco Cherchi; tra le donne Daniela Lai e Claudia Bois. Nicolò Caddeu, Francesco Alpigiano, Elisa Marcello, Beatrice Porcu e Bianca Miglior saranno gli osservati speciali nei 400, mentre si preannunciano interessanti gli 800 con Mattia Careddu, Michele Murenu e Filippo Verlezza. Nel doppio giro di pista e nelle prove di velocità spazio a Elisa Spazzafumo e Virginia Medda. Nel lungo Nicolò Aresti e Camilla Pirisi e, a fine serata, la 4x400 donne con l'Ichnos.

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