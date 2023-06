Europei e Mondiali, ambizione Italia  

Poco meno di 500 km separano Chorzów da Budapest. La prima, sede dal 23 al 25 giugno degli Europei a squadre di atletica leggera, mentre la seconda ospiterà ad agosto (19-27) i mondiali. Dunque l'estate dell'atletica comincerà dalla Polonia con la lista dei 49 atleti convocati diramata dal dt Antonio La Torre. Come noto non ci sarà Marcell Jacobs, nuovamente fermo ai box, dopo il settimo posto nella tappa di Diamond League a Parigi. E se Samuele Ceccarelli gli augura «di tornare al suo massimo splendore», dall'altra c'è il presidente della Fidal, Stefano Mei, che prova a stringersi intorno all'oro olimpico di Tokyo. «Ora bisogna stargli vicino - ha detto il n.1 dell'atletica azzurra - fare un'exploit come il suo ti porta in un'altra dimensione, mentre un atleta per far bene deve essere il più spensierato possibile». Una spensieratezza che Marcell, visto anche il recente sfogo social, sembra aver perso. La speranza, allora, è quella di recuperarla, insieme a un'adeguata forma fisica, per i mondiali di Budapest perché «quella è l'unica perla che gli manca», ha ribadito Mei che intanto prova a concentrarsi sugli Europei a squadre di Chorzów ai quali «andiamo per vincere».

Nuova immagine

A prescindere dal risultato gli azzurri debutteranno con la nuova maglia, mostrata alla presenza del presidente Giovanni Malagò. «Una divisa bella, pulita, semplice. Ci sono giovani promettenti in discipline diverse pronti a indossarla. Il mondo dell'atletica è eclettico e in grande evoluzione», ha detto. Sul palco del Salone d'Onore, poi, spazio anche per tre azzurri come Francesco Fortunato, Gaia Sabbatini e Samuele Ceccarelli che definisce «soddisfacente» il suo esordio al Golden Gala e uno «stimolo» poter competere e condividere la pista con atleti dal palmares importante. L'obiettivo, chiaramente, è continuare a migliorare il crono personale. «Mi sento bene e sono pronto a onorare la maglia della nazionale», ha detto l'azzurro in un passaggio di maglia simbolico con Gioele, il bimbo di 11 anni che una settimana fa, in una gara di atletica a Lucca, ha soccorso il rivale, caduto poco prima del traguardo, mentre si contendevano il primo posto. La gara, poi, è stata vinta da un terzo bambino che ha superato entrambi, ma secondo Mei l'episodio in Toscana non è un caso che sia successo nell'atletica perché «siamo un vettore positivo per i ragazzi».

