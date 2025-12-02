Europei, è d’oro la 4x50 stile libero maschile 

Lublino. Partono benissimo per l’Italia a Lublino (Polonia) i campionati europei di nuoto in vasca corta. Subito tre medaglie: gli azzurri hanno vinto quella d'oro nella staffetta 4x50 stile libero, eguagliando il record italiano. Con il tempo di 1’22”90, Ceccon, Deplano, Zazzeri e Guatti hanno preceduto la Polonia padrona di casa e la Croazia. Meno fortunate le ragazze che nella stessa gara si sono fermate all’argento, superate dall'Olanda. Per Di Pietro, Curtis, Ambler e Cocconcelli, primato italiano in 1’34”30. Brilla anche l’argento di Simona Quadarella che nei 400 stile libero ha nuotato in 3’56”70, abbassando di ben 89 centesimi il primato italiano siglato da Federica Pellegrini nel 2011. La finale é stata vinta dalla tedesca Isabel Gose con il primato europeo in 3’54”33. Di altissimo livello la gara della 27enne romana del CC Aniene che ha nuotato 16 vasche a 15”1-15”2 di media, abbassando di quasi tre secondi il personale di 3’59”50, stampato ad Otopeni per il titolo continentale nel 2023. Negli ultimi 25 metri Quadarella, da sprinter pura, ha superato la britannica Freya Colbert, terza in 3’56”71.

Nella mattinata si erano svolte le batterie. La manifestazione prevede che solo due nuotatori per nazione possono accedere alle semifinali, regola che ha determinato l'esclusione di molti azzurri nonostante i riscontri cronometrici favorevoli.

