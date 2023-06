Europei di calcio a 7,  oggi le finali 

È tempo di verdetti sui campi in erba dell’impianto Figc di Sa Rodia. Dopo una settimana di avvincenti partite, oggi si conoscerà il nome della squadra che porterà a casa il titolo di campione agli Europei IFCPF, campionati di calcio a 7 per atleti cerebrolesi. Quattro le partite in programma per decretare l’intera classifica. E al primo fischio d’inizio, in programma alle 9, ci sarà proprio l’Italia che contro la Scozia cercherà di «evitare di essere il fanalino di coda» ha spiegato il mister Simone Pajaro. Alle 12 scenderanno in campo Olanda e Germania, in corsa per il quinto e sesto posto, mentre alle 15 si daranno battaglia le sconfitte delle due semifinali, Spagna e Irlanda. A contendersi la coppa europea saranno i campioni del mondo in carica, gli ucraini e l’agguerrita compagine inglese. Appuntamento alle 18, al termine della gara si terrà la cerimonia di premiazione, accompagnata dal Gruppo folk di Oristano.

Per la città e il territorio è stato un evento unico nei suoi aspetti sportivi, culturali e turistici. «Non è solo un susseguirsi di partite di calcio - afferma il direttore generale Dario Della Gatta - questi ragazzi meritano un pubblico importante». ( m.g. )

