Europei, Demontis si ferma a 5 metri 

Si è concluso con un salto a 5 metri e tre tentativi falliti a 5,15 l’Europeo Under 23 dell’unico atleta sardo, Andrea Demontis. A Bergen (Norvegia) il campione italiano Promesse di salto con l’asta ha chiuso al 24° posto (a parimerito con un altro azzurro, Federico Bonanni) la fase di qualificazione ed è stato eliminato. In finale andrà l’altro italiano Simone Bertelli che ha superato i 5,30. Solo pochi giorni fa, a Novellara, il saltatore del Cus Cagliari aveva portato a 5,25 il nuovo primato sardo.

Challenge Assoluto

Tra domani e domenica 17 atleti di sei squadre isolane proveranno a scalare il ranking nazionale e conquistare un pass per gli italiani Assoluti di Caorle (2-3 agosto). Spicca la velocista Juniores Elisa Marcello che da stacanovista correrà i 200 (in cui ha il miglior accredito, 23”91 e il pass per gli Assoluto), i 100 e la 4x100 con il Cus Cagliari. Nei 400hs Luca Flore (PM, Oristano) con 51”79 (già standard Assoluto) vanta il secondo accredito mentre Francesco Alpigiano (JM, Cus Cagliari) più giù nel ranking è da tenere d’occhio. Può far bene Beatrice Porcu (Cus Cagliari) mentre Maria Paola Sotgiu (PF, Ichnos) potrebbe riservare sorprese interessanti. Elisa Pintus (Bracco) si presenta tra le migliori nel peso in cui ha già il pass Assoluto, mentre Christian Zucca (Cus Cagliari) nel lungo e Francesca Leccis (JF, Mineraria Carbonia) nell’alto proveranno a conquistarlo.

Su pista a Samassi

A Samassi, nel campo comunale di via Togliatti, domani dalle 18 andrà in scena la 40ª edizione del Memorial Val di Fiemme, per assoluti e Cadetti. Tra gli iscritti, nei 5000 metri, anche Simon K. Loitanyang (Policiano Arezzo), vincitore della Cagliari Respira.

