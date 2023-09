Europei cross: Cossu è bronzo tra gli Juniores 

Il cross continua a essere la riserva di caccia favorita per i triatleti sardi. Ai Campionati Europei di Riva del Garda, dove l’Isola era rappresentata dallo Junior Manuel Cossu nel triathlon e dall’Under 23 Ruslan Farci nel duathlon, le cose sono andate bene solo per il primo. Il sangavinese ha colto una bella medaglia di bronzo alla prima convocazione in azzurro nella specialità: «Era il mio obiettivo, ringrazio la Fuel la mia famiglia e i mie tecnici». L’Italia ha piazzato tutti i propri 5 atleti ai primi 5 posti, sui 12 iscritti: sulla distanza di 520 metri di nuoto, 11,9 km di mountain bike e 3 di corsa, primo l’altoatesino Lucas Lanzinger in 53’50", davanti a Simeone Romano (a 23”) e al giovane figlio d’arte sardo (a 33”).

Meno bene era andata nel duathlon (nella prova tra Under 23 ed Élite) a Farci. L’ussanese della Karel Sport, ancora alle prese con l’infortunio rimediato in Repubblica Ceca, ha accettato la convocazione pur essendo a corto di preparazione, ma già nei primi 6 km di corsa ha denunciato problemi e in mtb ha preferito fermarsi. ( c.a.m. )

