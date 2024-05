Europei, c’è Patta con Tortu e Kaddari 

Dalia Kaddari e Filippo Tortu /200 e 4x100), Lorenzo Patta (4x100) e altri 113. Il direttore tecnico delle squadre azzurre, Antonio La Torre ha diramato ieri la lista dei 116 convocati (63 uomini e 53 donne) per i campionati Europei di atletica di Roma 2024, in programma allo stadio Olimpico e nel Parco del Foro Italico da venerdì 7 a mercoledì 12 giugno. Un numero mai così alto per l'Italia nelle precedenti venticinque edizioni della rassegna continentale. Fanno parte della squadra sei campioni olimpici di Tokyo (manca solo il marciatore Massimo Stano): Marcell Jacobs (100 e 4x100), Gianmarco Tamberi (alto), Antonella Palmisano (marcia 20 km), Fausto Desalu (200 e 4x100), oltre ai già citati Tortu e Patta. Quest’ultimo, che si era infortunato a Savona, si è allenato senza forzare nel raduno di Roma. Nel team, l'argento mondiale di Budapest del peso (e bronzo indoor) Leonardo Fabbri e gli altri tre vincitori di medaglie dei Mondiali indoor di Glasgow Lorenzo Simonelli (iscritto nei 110hs e nella 4x100), Mattia Furlani (lungo) e Zaynab Dosso (iscritta nei 100 e con la 4x100). Mezza maratona per Yeman Crippa, iscritto anche nei 10.000 metri di cui è il campione in carica di Monaco di Baviera 2022 e nei quali si possono schierare fino a cinque atleti (valgono come Coppa Europa).

