«Europei, c’è ancora speranza» 

Cagliari non lascia perché Euro 2032 (i campionati di calcio) raddoppia: le squadre, dunque i gironi e gli stadi, il che significherebbe che alcune gare potrebbero essere disputate al Sant’Elia: uno stadio che non c’è, al Comune assicurano che ci sarà (d’altra parte, mancano nove anni) e che la Regione lega a ben altra partita su ben altro campo: per farsi dare dal Comune un’area dove costruire il nuovo ospedale. E nel frattempo, dopo averli stanziati in Finanziaria, Christian Solinas tiene in cassa i 50 milioni di euro con cui la Regione partecipa a un nuovo Sant’Elia da 157 milioni, dieci dei quali messi sul piatto dal Municipio. Tutto per un campionato europeo che, stavolta, nessun Paese sembra volere a parte l’Italia e la Turchia, che si sono messe d’accordo: metà campionato in una nazione, metà nell’altra. Una formula già vista, ma di solito in Paesi confinanti.

L’ottimismo del Comune

Cagliari era (è) una delle dieci città italiane candidate a ospitare le partite. Pur senza avere uno stadio. Ma ora che c’è l’accordo con la Turchia cui ancora manca la benedizione decisiva della Uefa, i dieci stadi italiani diventano cinque e ben difficilmente si sacrificherà il Meazza di Milano (e gli stadi di grandi città italiane) per accendere i riflettori del futuro Sant’Elia. E così a Cagliari alcuni sperano e altri disperano, ma tra chi pensa che ormai siamo fregati non c’è il vicesindaco, che ha partecipato alla riunione delle dieci città prescelte con il presidente della Figc (e vice della Uefa) Gabriele Gravina. «Il quale», precisa Giorgio Angius, «ci ha confermato che l’accordo Italia-Turchia è l’occasione per raddoppiare gli Europei 2032, e che per questo non soltanto si potranno coinvolgere tutte le dieci località italiane candidate, ma anche ripescare Palermo, undicesima». Certo, la Regione dovrebbe sganciare quei cinquanta milioni che ha utilizzato per fare pressioni affinché il nuovo stadio sorgesse a Su Stangioni. «Ma il Consiglio comunale ha deciso che sarà a Sant’Elia», fa notare Angius. E quando il governatore Solinas lega lo stadio a Sant’Elia all’individuazione di un’area che il Comune dovrebbe offrire per il nuovo ospedale, il vicesindaco non si scompone: «Sono due cose diverse. Lo stadio ha un progetto definitivo dopo un iter di anni, l’ospedale parte da zero: se le leghiamo, le due opere pubbliche si paralizzano l’un l’altra». E dopo il no dell’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, alle Olimpiadi, Angius sorride: «Cagliari perse le discipline a mare delle Olimpiadi, ora finalmente una buona notizia come gli Europei di calcio». Anche se nessuno in Europa sembra volerli: troppe spese per l’ordine pubblico, pericolo di attentati e cantieri giganteschi.

Il silenzio del Cagliari

Il Cagliari Calcio, che sulla realizzazione del nuovo Sant’Elia ha un ovvio interesse, non rilascia dichiarazioni ufficiali: «La società sta facendo ciò che le spetta», è il commento “sottobanco”, «il tema degli Europei non ci compete. Certo, si deve sbloccare il finanziamento della Regione, perché Cagliari è l’unica realtà in cui il progetto per il nuovo stadio va avanti».

Le tesi opposte

In Municipio non tutti sono ottimisti. Non Anna Puddu, vicepresidente della commissione Sport del Consiglio comunale: «Temo che l’accordo con la Turchia finirà con l’escludere Cagliari da Euro 2032, ed è un’occasione persa due volte: per avere finanziamenti statali per lo stadio e per l’indotto che gli Europei porterebbero. Inoltre», aggiunge Puddu, «legare lo stadio all’ospedale come fa Solinas significa non realizzare nemmeno l’ospedale, e quindi l’occasione sarà persa una terza volta». Ma il presidente della stessa commissione Sport vede rosa: «Lo stadio si farà e ospiterà gli Europei. La Regione e il Comune», precisa Marcello Polastri, «devono sedersi a un tavolo e decidere. Credo molto nel dialogo, e poi Cagliari non ha competizioni calcistiche internazionali dal 1990, quindi si deve trovare l’intesa». Serve una squadra per trovare la quadra.

