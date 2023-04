Europei, calcio a 7 per vincere la disabilità 

Dal 2 al 10 giugno prossimi i campi di Sa Rodia ospiteranno un nuovo grande evento: i campionati europei di calcio a 7 per atleti cerebrolesi. Gli “IFCPF European Championships” porteranno in città gli atleti provenienti da Ucraina, Inghilterra, Olanda, Irlanda, Germania, Spagna, Scozia e Italia. Gironi per le otto squadre partecipanti e semifinali incrociate per le prime due squadre che si qualificano, ma prima c’è da attendere i sorteggi che si terranno domenica 15 aprile alle 12 con una diretta live su facebook e youtube sui canali ufficiali. E la città si prepara ad accogliere 300 persone tra atleti e staff delle diverse nazionali.

Il 29 maggio sarà la prima giornata utile per testare il terreno di gioco e per ultimare la preparazione atletica, infine dal 2 giugno gli spettatori potranno ammirare i campioni sui campi della Figc di Sa Rodia. «Ringrazio in particolare modo la Regione, il Comune di Oristano, la Figc e la Fispes del presidente Sandrino Porru per aver accolto favorevolmente la nostra iniziativa» afferma Dario Della Gatta, direttore generale della manifestazione. Per l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa si tratta di «un evento sportivo di indiscusso e riconosciuto prestigio». ( el.s. )

