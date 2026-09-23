Europei, Cagliari invasa da 1600 Master 

Cagliari capitale europea del badminton per nove giorni. Le European Senior Championships hanno portato in città circa 1600 atleti provenienti da oltre 30 paesi del Vecchio Continente, giocatori che sino a domenica a Monte Mixi (anche al PalaPirastu) cercano un titolo nel singolare maschile o femminile e nei doppi maschile, femminile e misto nelle dieci categorie d’età in cui rientrano atleti dai 35 agli 80 anni. Numeri che comportano un ricco calendario e una lunga serie di incontri, che in questi ultimi giorni si svolgeranno dalla mattina al pomeriggio inoltrato, sempre con ingresso gratuito per il pubblico. A rappresentare la Sardegna sono Francesco Feliziani, Simone Murru, Marino Murgia e una leggenda come Rosario Maddaloni, che vanta 17 titoli italiani assoluti in bacheca. Da sottolineare anche la presenza di Giovanni Greco, che di tricolori assoluti in carriera ne ha conquistati 12. significative anche a livello internazionale: tra gli atleti che hanno disputato olimpiadi e mondiali spiccano la plurititolata tedesca Claudia Vogelgsang e gli svedesi Mattias Wigardt e Gabriel Ulldahl.

Sport e scuola

L’Europeo si sta rivelando anche un’opportunità unica per i giovani studenti sardi, come illustrato da Francesco Feliziani, giocatore ma anche membro del comitato organizzatore, consigliere federale e direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale: «A margine dei campionati europei è sorto un villaggio studentesco, organizzato con il contributo del Ministero dello Sport,che ci ha permesso di coinvolgere più di 2000 studenti sardi in un’esperienza multisport».

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