Europei, bis azzurro: travolta la Moldavia 

Alghero. Doppietta azzurra nel mercoledì algherese dell’Euro beach Soccer League 2023. Nei Campionati Europei maschili seconda partita e seconda vittoria per l’Italia, stavolta 8-2 sulla Moldavia, mentre le azzurre hanno esordito con un convincente 5-2 nella sfida contro la Svezia.

Italia sull’ottovolante

Primo tempo equilibrato nella sfida maschile, con l’Italia in vantaggio grazie a una rete del portiere Casapieri. Al 17’ Zurlo sbaglia un penalty. Un minuto dopo è Fazzini a trovare il 2-0. Al 19’ Ignat si guadagna e trasforma il rigore del 2-1 ma l’Italia non ci sta e risponde subito con un piazzato di Giordani e una rete sottomisura di Remedi allo scadere per il 4-1. Nell’ultimo quarto Bertucchi pesca il jolly con un piazzato dalla propria area. La Moldavia accorcia le distanze Graur ma nel finale arrivano tre reti azzurre: due con capitan Zurlo e uno con Genovani. Oggi l’Italia affronta la Bielorussia (alle 18), che ha battuto 7-2 la Grecia.

Pokerissimo azzurro

Le azzurre mettono in ghiaccio la sfida già nel primo tempo con doppiette di Vecchione (in avvio e al 10’) e Privitera (allo scadere). Nel secondo è monologo italiano con Santos e capitan Olivieri al 14’ e al 19’. Nel terzo periodo arriva la doppietta di Tuva (al 26’ e allo scadere), che rende meno amara la sconfitta scandinava. Venerdì, Italia-Repubblica ceca.



