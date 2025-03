Europei, beffa per Meloni 

Non si fa mai un complimento a un atleta parlando di fortuna, ma ieri a Eugenio Meloni in pizzico in più ne sarebbe servito. Il cagliaritano è rimasto fuori dalla finale del salto in alto ai campionati europei Indoor di atletica leggera, cominciati ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi. Nono nella qualificazione (18 gli iscritti) il trentenne Carabiniere non ha messo a segno l’exploit che avrebbe messo la ciliegina sulla sua bella carriera ma, al suo esordio con la Nazionale maggiore (bene evidenziato dalla nuca rasata secondo il “rito” riservato alle matricole), ha fatto appieno il proprio dovere.

La gara

Premessa: Meloni, doppio figlio d’arte e promessa sin da giovanissimo (ha partecipato agli Youth Olympic Games di Singapore 2010, poi bronzo agli Europei Under 23 nel 2015), ha un personale all’aperto di 2,21 vecchio di dieci anni e di 2,20 al chiuso dello scorso anno. Ieri ha cominciato passando in scioltezza l’asticella a 2,08 e a 2,13. L’errore che lo ha privato della finale è arrivato a 2,18, quota superata al secondo tentativo. Cosa c’entra la fortuna? C’entra nella progressione che lo costringeva a saltare tre centimetri più del proprio personale, nel fatto che il terzo errore a 2,23 è stato per millimetri, ma soprattutto nella classifica che lo vede nono, primo degli esclusi ed estromesso dalla finale con un errore in meno di quello che è stato ripescato (l’ingresso era a 2,26 o i migliori otto). Il tedesco Tobias Potye ha commesso due sbagli a 2,13 ma ha passato al primo tentativo i 2,18, prima di fallire i 2,23. Una beffa per il cagliaritano cresciuto nel Cus e oggi allenato da Silvano Chesani. Bene gli altri azzurri, Manuel Lando e Matteo Sioli, qualificati con 2,23 al primo salto.

La giornata

Restando ai concorsi, la prima giornata nel velodromo di Apeldoorn ha visto l’agevole qualificazione (un solo salto valido di 7,95) di Mattia Furlani nel lungo e quelle più sofferte di Roberta Bruni (4,55) ed Elisa Molinarolo (4,45) nell’asta. Nei 60hs, non ha brillato Lorenzo Simonelli, che accede comunque alle semifinali di oggi con 7”66. Tra le ragazze, qualificate le ostacoliste Giada Carmassi (7”98, quarta prestazione italiana di sempre) ed Elisa Maria Di Lazzaro (8”05). Fuori nei 1500 Federico Riva e Marta Zenoni. Oggi altri 11 azzurri in gara: attesa per Larissa Iapichino nelle qualificazioni del lungo (11.42), il bronzo olimpico Andy Diaz nel triplo (13.40) e Alice Mangione sui 400 (11.55). ( c.a.m. )

