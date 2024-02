Europei a Roma  per la super Italia 

ROMA. Il più grande appuntamento sportivo del 2024 su suolo italiano è da ieri un pochino più vicino. Gli Europei di atletica leggera, in programma a Roma (7-12 giugno) e presentati ieri in Campidoglio, porteranno nella Capitale 24 diverse specialità, a distanza di 50 anni dall'ultima edizione degli Europei ospitati a Roma, e a cinquanta giorni prima dell'avvio delle gare di atletica alle Olimpiadi di Parigi. «Non siamo mai stati così forti e bravi nell'atletica. C'era il timore che dopo Tokyo quei risultati venissero smentiti, ma in termini quantitativi stiamo continuando», sorride il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il quale aggiunge che la «concorrenza interna» nella Fidal su chi possa ricoprire il ruolo di portabandiera a Parigi è «una bellissima situazione di imbarazzo».

Nell'evento organizzato dalla Fondazione EuroRoma 2024 ci saranno 141 medaglie in palio, e (a oggi) quasi 1.600 atleti in gara, appartenenti a 47 federazioni europee. «Gli Europei a Roma sono un'occasione straordinaria per il nostro paese, soprattutto ora che l'atletica è così forte», spiega il presidente della Fidal, Stefano Mei. «Non c'è mai stata una nazionale così, anche se negli anni abbiamo avuto tanti campioni». Il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, ricorda gli investimenti fatti nel «massiccio programma di riqualificazione del parco del Foro Italico: sarà questa la vera legacy dell'evento. La rinascita dello Stadio dei Marmi è pressoché ultimata, l'impianto è di una bellezza sconvolgente».

Aspettando Marcell Jacobs, che ora si allena in Florida ma vorrà esserci, la squadra azzurra è pronta, giovane e piena di ambizione. Una delle stelle più in rapida ascesa è il lunghista Mattia Furlani, classe 2005, fresco primatista del mondo Under 20 con il salto 8,34 metri agli Assoluti indoor di Ancona.

