Europei a crono, Affini è campione e Cattaneo bronzo 

Qualcuno si era già fasciato la testa per l’assenza di Filippo Ganna, sfinito dopo il doppio impegno olimpico e una stagione che lo chiama anche a provare la crono iridata a fine mese. Invece l’Italia del ciclismo ha tirato fuori dal cilindro un doppio coniglio nella prima giornata dei Campionati Europei in Belgio, quella dedicata alle cronometro: oro e argento nella prova principale maschile.

Trionfo a sorpresa

Reduce da una buona Vuelta al servizio della Visma-Lease a bike, Edoardo Affini, “corazziere” (1,92) mantovano di 28 anni, dal ricco palmares soprattutto a cronometro, ha trovato una vittoria da outsider sui 31,3 da Heusden-Zolder ad Hasselt, nel Limburgo. Già bronzo nel 2019 e quinto nel 2020, Affini riesce nell’impresa mancata da Ganna (2° nel 2021 e 3° nel 2022) e conquista il terzo titolo europeo in carriera, dopo quelli del 2014 (prova in linea Juniores a Nyon) e 2018 (corno Under 23 a Glasgow). È la terza vittoria da pro, ma le altre due (una a crono) risalivano al 2019.

La gara

Affini, con una condotta esemplare fatta di un avvio prudente e un finale esplosivo, ha battuto per 9”6 il trentenne svizzero Stefan Kung, grande favorito dall’alto di un palmares eccezionale. A completare un podio non a caso composto da tre reduci della Vuelta, l’altro azzurro Mattia Cattaneo (della formazione belga Soudal-QuickStep), che terzo era stato anche domenica scorsa a Madrid, dove Kung aveva trionfato e Affini era stato 12°. Per completezza di cronaca va detto che, oltre a Ganna, c’erano almeno altri due assenti “pesantissimi” come i belgi Remco Evenepoel (campione del mondo e oro a Parigi) e Wout Van Aert, oltre agli sloveni Primoz Roglic e Tadej Pogacar.

I campionati

Tra le donne, sulla stessa distanza, oro alla belga Lotte Kopeky, con Vittoria Guazizni 5ª a 1’08”. Oggi l’Italia cercherà il bis nella staffetta mista (52,3 km) con gli stessi protagonisti ma in più Mirco Maestri, Elena Cecchini e Gaia Masetti.

