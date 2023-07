Europei 2032, Cagliari rischia l’esclusione 

L’assegnazione congiunta all’Italia e alla Turchia dei Campionati europei di calcio del 2032 rischia di far sfumare le speranze di Cagliari di ospitare qualche partita del torneo continentale, con ulteriori possibili ripercussioni sulla realizzazione del nuovo stadio. Con le due nazioni chiamate a ospitare i match della manifestazione, se non cambierà la formula del torneo le città certe di vedere il grande calcio europeo saranno Roma, Milano, Torino e Napoli, mentre Cagliari - che non ha più un impianto attivo da proporre - si troverebbe a competere con le altre città già dotate di stadi idonei.

Resta la speranza

Tra due mesi, a ottobre, la Uefa dovrà decidere, ma ieri è arrivata la notizia dell’accordo tra la Federcalcio italiana e quella truca per l’organizzazione congiunta della manifestazione. Un’alleanza simile a quelle strette in passato tra Belgio e Paesi Bassi (2000), Austria e Svizzera (2008) e Polonia con Ucraina (2012). «La notizia dell’accordo tra Italia e Turchia senz’altro fa piacere per il mezzo successo nazionale, ma desta qualche preoccupazione per il numero delle sedi coinvolte». Non ci gira attorno il vicesindaco Giorgio Angius, che è anche assessore alla Pianificazione strategica e allo Sviluppo urbanistico e verde pubblico. «Il presidente della Figc», sottolinea l’esponente della Giunta guidata dal sindaco Paolo Truzzu, «ha però garantito il massimo impegno per tenere tutte le dieci sedi, anche in previsione della modifica della forma del torneo con l’aumento del numero di partecipanti, che potrebbe far ripescare anche l’11esima sede italiana: Palermo». Nelle dieci sedi c’è anche Cagliari, per l’appunto, che potrebbe così ricevere i finanziamenti necessari per avere il nuovo stadio in tempo con il fischio d’inizio dell’importate torneo. «Abbiamo comunicato alla Figc la tempistica in corso per l’impianto, perfettamente in linea con le richieste nazionali», conclude Angius, «e abbiamo chiesto e ottenuto l’impegno da parte della Federazione italiana gioco calcio per portare in ogni caso avanti il programma di realizzazione o ristrutturazione di tutti e dieci gli stadi oggi candidati». Insomma, da Roma arriva almeno la promessa di un rispetto degli impegni, anche in caso di doppia organizzazione.

Il torneo europeo

La Turchia dal canto suo ha già gli impianti pronti, mentre il Governo italiano ha dato ampie garanzie di voler ristrutturare i propri stadi o costruirne di nuovi. Stando alle ipotesi che al momento stanno circolando, in caso di assegnazione condivisa di Euro 2032 servirebbero 12 città ospitanti: sei italiane e sei turche. Inaugurazione a Istanbul, nello stadio Ataturk, e finale all’Olimpico di Roma. La cattiva gestione turca dell’ultima finale Champions tra Inter e Manchester City avrebbe convinto gli esperti della Uefa a optare per la Capitale italiana come sede della finalissima degli Europei. Di recente il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, aveva usato parole pesanti nei confronti dell’Italia. «Prima si fanno gli stadi», aveva detto, «poi ci si candida per un evento, non il contrario». Anche da qui, dunque, i dubbi all’ipotesi di veder realizzato il nuovo stadio a Cagliari, visto la concorrenza di città già attrezzate.

Fiato sospeso

Ora bisognerà aspettare la decisione della Uefa, tra poco più di due mesi. Italia e Turchia erano le ultime rimaste in corsa, ma l’accordo per un’assegnazione congiunta, annunciato ieri, sembra soddisfare tutti. La scelta farebbe tornare nella penisola il grande calcio europeo, ma con scelte dolorose visto che saranno sei città ospitanti anziché dodici, imporrà scelte sofferte. E una delle sedi che potrebbero saltare è proprio Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA