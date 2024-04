Europee, ultime scelte: FI raddoppia con Calia, un manager per Azione  

Porta due nuovi candidati sardi il conto alla rovescia verso la chiusura delle liste per le Europee, da consegnare nelle cancellerie dei tribunali entro le 16 di domani: Forza Italia e il polo moderato hanno deciso di raddoppiare con Maddalena Calia, mentre Azione punterà su Nicola Trudu. Così salgono a dodici i nomi degli aspiranti europarlamentari. Ma a questo punto pure Italia Viva potrebbe indicare una casella sarda, giusto per non restare indietro, anche se per ammissione degli stessi partiti è una strada in salita battere il vantaggio demografico dei siciliani.

I centristi

Calia diventa l’altra metà del ticket sardo in quota Riformatori, Forza Italia e Noi Moderati (questi ultimi rappresentati nell’Isola da Sardegna al centro). Ex sindaca di Lula, 65 anni, fede azzurra, a Strasburgo si è già seduta nel 2008, per un anno, quando subentrò al brontese Giuseppe Castiglione. Adesso il suo nome si affianca a quello del liberal democratico Michele Cossa. La corsa di Calia sarà ufficializzata il 2 maggio a Cagliari in una conferenza stampa.

Azione e Iv

A tempo quasi scaduto, pure il partito di Calenda ha scelto di non rinunciare a una candidatura sarda: il prescelto è il manager Nicola Trudu, esperto di analisi dei dati. Azione corre nel campo dei liberali e ha come riferimento, anche nel simbolo, il gruppo parlamentare Renew Europe. L’accelerata di Azione è arrivata a ventiquattro ore di distanza dalla decisione di Calenda di correre alle Europee in tutti i cinque collegi nazionali, «per opporci con tutti i mezzi al progetto di Giorgia Meloni che vuole una piccola Italia in una piccola Europa». Quanto a Iv – che per Strasburgo si presenta insieme a Bonino, radicali e socialisti nel cartello elettorale degli Stati Uniti d’Europa – non c’è certezza sulla possibilità che un sardo entri in lista.

Il gap

La difficoltà dei partiti a trovare candidati nell’Isola nasce dal fatto che sul piano demografico è impari la partita delle Europee. Sardegna e Sicilia, malgrado lo scorporamento promesso da anni, formano un’unica circoscrizione elettorale. Però non hanno lo stesso peso: le due regioni sono separate da una differenza di quasi tre milioni e mezzo di abitanti a vantaggio di Palermo. La Sicilia ne conta cinque, in Sardegna si supera di poco il milione e seicentomila. Nel collegio si eleggono otto eurodeputati sui 76 del totale nazionale.

La strategia

«Il polo dei centristi – spiega Pietro Pittalis, coordinatore sardo di Forza Italia – nasce proprio con l’obiettivo di aggregare quanti più cittadini possibile intorno a una proposta politica solida e credibile. Solo in Sardegna i partiti moderati valgono il venti per cento: è un ottimo punto di partenza per tornare in Europa, dove manchiamo da cinque anni». Pittalis non lo dice espressamente, ma lascia intendere che la costruzione di singole alleanze alle quali si dedicheranno i candidati sarà l’altra acqua da portare al mulino del consenso.

Le tappe

Ettore Licheri, numero uno dei Cinque Stelli sardi, ha già pronta l’agenda con le date della campagna elettorale, «anche in Sicilia», dice il senatore e coordinatore. Il M5S ha costruito le candidature seguendo due criteri: i vertici del movimento hanno indicato i ticket (l’abbinamento sardo-siciliano è tra Cinzia Pilo e Giuseppe Antoci); gli altri nomi sono stati scelti invece dai militanti sulla piattaforma SkyVote, da dove è entrato in lista l’altro M5S sardo delle Europee, Matteo Porcu. «In ogni tappa presenteremo i profili di tutti i candidati, senza distinzioni tra le due regioni», chiarisce Licheri. Questo lo scacchiere per l’Ue degli altri partiti sardi: il Pd ha puntato su Angela Quaquero; il deputato Salvatore Deidda è il nome di FdI; Avs si presenta alle urne con Ilaria Salis e Francesco Muscau; la Lega con Lina Lunesu; la lista Santoro con Gianni Fresu; Libertà con Barbara Figus. I partiti hanno 48 ore per chiudere le liste.

RIPRODUZIONE RISERVATA