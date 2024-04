Europee, ticket tra le isole nel M5S I moderati puntano sui Riformatori 

È salita all’improvviso la febbre per le Europee, quando mancano tre settimane alla presentazione delle liste: i Cinque Stelle sono al lavoro su un ticket sardo-siciliano, un piano donna-uomo, unico vero antidoto contro lo squilibrio demografico che mette Palermo nella condizione numerica di lasciare Cagliari con il piatto elettorale vuoto. Una strada della mediazione stanno provando a percorrerla pure i moderati del centrodestra con una convergenza sui Riformatori sardi, i padri dell’insularità in Costituzione. Un abito sartoriale per le due Isole, una delle cinque circoscrizioni in cui l’Italia verrà divisa per il voto dell’8 e 9 giugno.

Seggi in ballo

In questo mosaico di difficile composizione, alla scelta dei nomi si affianca lo studio sui posti sicuri. La regola è vecchia quanto la politica: non tutti i partiti sono uguali e nemmeno i candidati. Nel collegio insulare vengono eletti otto eurodeputati (le liste si depositano tra il 30 aprile e il 1° maggio). Ma in passato è successo che la circoscrizione sia uscita dalle urne sottodimensionata, a quota sei, per via dei resti con cui avviene l’attribuzione degli ultimi seggi, tutto su base proporzionale. Nel caso in cui i partiti dovessero bissare il consenso delle Politiche 2022, FdI e M5S piazzerebbero due parlamentari, uno a testa per Pd e Forza Italia. Gli altri due posti potrebbero andare alla Lega e al nuovo asse Renzi-Bonino-Cuffaro, sempre con l’obbligo di superare il 4 per cento di sbarramento nazionale. Ma non si esclude che a raddoppiare sia lo stesso partito azzurro.

Polo centrista

Proprio i berlusconiani vanno agguerriti alle urne: in Sicilia guidano la Regione e il governatore Renato Schifani sogna di prendere «un voto in più di FdI». Un’ambizione che in Sardegna prenderà la forma di un polo centrista, ha detto nei giorni scorsi Pietro Pittalis. Il deputato-coordinatore punta a mettere insieme Riformatori, Alleanza Sardegna, Udc, Noi moderati e Sardegna al centro/Venti20. Il nome ci sarebbe: Michele Cossa, presidente del Comitato per l’insularità, regista del 7,2 per cento raggiunto alle Regionali dai liberal democratici, diventati la seconda forza del centrodestra. Cossa, onorevole uscente dei Riformatori, ha contatti siciliani: per l’insularità ha lavorato insieme al palermitano Gaetano Armao, vicepresidente della Regione.

Mosse FdI

Il partito di Giorgia Meloni non sta a guardare. I voti dei Riformatori potrebbero fare comodo pure a FdI. I giornali siciliani scrivono che Meloni vuole lasciare alla Sardegna un solo posto in lista, ma l’ipotesi è smentita dagli FdI isolani. I quali di nomi ne fanno tre: i deputati Francesco Mura e Salvatore Deidda più l’assessore regionale uscente Marco Porcu. L’unica certezza è Meloni capolista, una spinta che da sola può valere il 3 per cento, è la stima.

Pd e M5S

Nemmeno i dem hanno chiuso i giochi. E non lo faranno prima del 18-19 aprile, quando si riunirà la Direzione nazionale. Ma su un metodo si ragiona: il partito potrebbe puntare su profili civici, capaci di trovare voti anche in Sicilia. In questo senso può funzionare la corsa dell’ex rettrice Maria Del Zompo. L’altra opzione, più politica, riguarda il sindaco di Quartu, Graziano Milia. Più avanti nella trattativa i Cinque Stelle: Cinzia Pilo, 49 anni, è la possibile metà sarda del ticket con la Sicilia, scommessa che mette d’accordo Alessandra Todde, Ettore Licheri e Giuseppe Conte (ma sino a martedì le energie del M5s sono concentrate sulla nuova Giunta). Pilo presiede Debra e Fondazione Reb, onlus dedicate alla epidermolisi bollosa, la sindrome dei bambini-farfalla, malattia rara di cui soffre il secondo figlio della manager. Il “pezzo” forte degli M5S siciliani è invece Giuseppe Antoci, volto apprezzato dell’antimafia.

Lega e Psd’Az

Sul fronte salviniano resta da capire se e quanto l’ingaggio di Alessandra Zedda, candidata sindaca di Cagliari in quota Lega, metta in crisi l’alleanza del Carroccio con il Psd’Az. I giornali siciliani danno in corsa Christian Solinas, ma al momento non ci sono riscontri cagliaritani. Tra i papabili pure Michele Pais, “capo” sardo delle camicie verdi, presidente uscente del Consiglio regionale. Gli otto posti da assegnare nelle Isole sono il 10 per cento rispetto ai 76 eurodeputati che eleggerà l’Italia (sui 720 del Parlamento Ue).

Rifondazione

L’ultimo nome arriva dall’alleanza tra il Partito comunista e la lista di Michele Santoro e Raniero La Valle, “Pace, Terra, Dignità”: ieri è stata ufficializzata la candidatura di Gianni Fresu.

RIPRODUZIONE RISERVATA