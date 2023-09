Europee, spiragli per il collegio riservato all’Isola 

Non è l’ennesima promessa, perché stavolta non lo promette nessuno, però chissà: magari adesso il collegio sardo alle Europee è davvero più vicino. Nell’ipotesi di modifica della legge elettorale (che ridurrebbe la soglia di sbarramento dal 4% al 3), la maggioranza starebbe pensando di inserire anche una norma per dividere la circoscrizione unica Sicilia-Sardegna, che finora ha penalizzato i candidati sardi per via del maggior numero di elettori dell’altra isola.

Percorsi paralleli

La notizia è circolata nei giorni scorsi, insieme appunto alle indiscrezioni sulla correzione dello sbarramento. Questa possibilità nasce dal dialogo tra Fratelli d’Italia e alcune forze di opposizione: c’è chi pensa che l’apertura di FdI miri a mettere in difficoltà il Pd, favorendo la proliferazione di liste al centro e a sinistra (il centrodestra, invece, è meno frastagliato).

Qui in realtà sorge il primo problema: perché ieri Lega e Forza Italia hanno detto no alla modifica della soglia del 4%. La speranza della politica sarda è che i due percorsi non siano necessariamente uniti: «Lo sbarramento è un tema divisivo, se le due questioni fossero collegate non sarei ottimista», riflette dal Pd il senatore Marco Meloni, primo firmatario della proposta di legge sul collegio sardo incardinata nella commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. Il testo, come altri sullo stesso tema, assegna alla Sardegna due eurodeputati sicuri: l’attuale circoscrizione con la Sicilia ne elegge otto, ma spesso (come nel 2019) le preferenze premiano solo i siciliani.

Proprio il dibattito nel Pd rischia però di rappresentare il secondo ostacolo sulla strada per la riforma, dato che – di fronte all’ipotesi di separazione del collegio – il segretario dei Dem siciliani, Anthony Barbagallo, ieri ha alzato subito le barricate: «Sarebbe una cosa illogica e intempestiva», ha affermato, «vigileremo e ci opporremo in ogni sede».

Meloni però confida che la linea del partito coincida con la sua, non con Barbagallo: «Il gruppo del Pd in Senato ha chiesto da mesi che il ddl di cui sono primo firmatario venga esaminato e approvato in tempo utile», ha detto ieri il senatore sardo, senza citare il segretario siciliano. Il tempo in effetti scarseggia: «La presidenza della commissione Affari costituzionali ha promesso di calendarizzare la discussione della legge, mi aspetto che ciò avvenga in tempi brevi. E sono fiducioso che tutto il Pd continui a supportare in Parlamento questo percorso».

Il centrodestra

È in commissione Affari costituzionali anche Francesco Mura di FdI, però alla Camera: per ora quindi può solo aspettare che il Senato proceda. «Mi auguro che si possa dare alla Sardegna una rappresentanza certa in Europa», riflette: «La volontà di tutti gli eletti nell’Isola c’è, e anche la collaborazione tra maggioranza e opposizione, però i processi legislativi non sono mai scontati fino al voto finale. Spero che si arrivi alla modifica, ma se così non fosse bisogna lavorare per ottenere un risultato simile in altro modo: ricordo che talvolta la Sardegna ha eletto, con le attuali regole, ben tre europarlamentari».

Dal Consiglio regionale segue con attenzione la vicenda il presidente della commissione speciale per l’Insularità, Mic ele Cossa, che aveva avviato l’iniziativa della proposta di legge nazionale votata all’unanimità dall’assemblea sarda: «È un problema di volontà politica, spero che la maggioranza e le opposizioni diano un segnale. Il rapporto con l’Europa è una componente importante del principio di insularità, che ora, inserito nella Costituzione, rappresenta una forte legittimazione della richiesta della Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA