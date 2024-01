Europee, Schlein indugia: prima il progetto 

Elly Schlein non dà ascolto a Romano Prodi, che venerdì aveva sconsigliato la candidatura alle europee, e non esclude una scelta in tale direzione. Per lei però «prescinde da quella di Giorgia Meloni». La segretaria del Pd ha rinviato il suo pronunciamento a quando il partito avrà definito il proprio progetto per l'Europa, vale a dire a quando sarà messo a punto il programma e la squadra complessiva da mandare a Strasburgo.

Le valutazioni

La decisione di Schlein, che tra i dem è sollecitata da qualcuno e sconsigliata da altri, mette in fibrillazione il Partito, nel quale Stefano Bonaccini adesso dà la propria disponibilità alla candidatura. La decisione di candidarsi alle europee «prescinde dalle valutazioni di altri leader e di altre forze», dice Schlein rispondendo a una domanda sull'eventuale corsa della premier Giorgia Meloni. «Ma ho sempre detto - aggiunge - che è l'ultima delle valutazioni; infatti prima viene il progetto dell'Europa che vogliamo, il programma da proporre agli elettori, poi verranno le liste, che prima di tutto sono una squadra».

Questa impostazione - prima il programma e la squadra - è quella tradizionale del Pd: mai candidati leader che poi rinunciassero ad andare al Parlamento europeo, privilegiati piuttosto esponenti impegnati pancia a terra nell'emiciclo e nelle Commissioni di Strasburgo, come la stessa Schlein ha fatto nel 2014 quando fu eletta in Europa.

Favorevoli e contrari

Eppure diversi dirigenti del Pd le consigliano oggi di rompere la tradizione: la candidatura della segretaria - è il ragionamento - polarizzerebbe sul maggior partito di opposizione il voto di chi è scontento del governo di centrodestra. Se poi Meloni dovesse candidarsi tale meccanismo si accentuerebbe. Non meno plausibili le osservazioni di chi nel partito le sconsiglia. L'elettorato del Pd, ed è il ragionamento di Prodi, è d'opinione e non è detto che apprezzi una candidatura estranea al contenuto dell'elezione.

Le preferenze

E poi c'è il tema delle preferenze, che pone due diversi problemi. Il sistema di voto prevede la doppia preferenza di genere, quindi la corsa di Elly danneggerebbe quella delle altre candidate Dem, specie le europarlamentari uscenti. In più la preferenza è un rischio nel senso che ci sarebbe anche una "competition" interna al Pd, specie con i candidati della minoranza riformista: hanno infatti già detto di essere pronti a candidarsi alcuni sindaci al termine del secondo mandato raccoglitori di voti come Dario Nardella (Firenze), Matteo Ricci (Pesaro), Giorgio Gori (Bergamo), Antonio De Caro (Bari), che hanno sostenuto al congresso Stefano Bonaccini. Proprio il governatore emiliano ha in giornata affermato, a proposito del terzo mandato, di non voler «chiedere nulla» per sé e di essere a disposizione del partito anche per «altri ruoli». Parole interpretate come disponibilità a correre per Strasburgo il 9 giugno. Un primo confronto sul tema squadra e candidature presumibilmente ci sarà al “Conclave” a porte chiuse del Pd il 18 e 19 gennaio a Gubbio.

