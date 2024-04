Europee, Schlein corre in Sardegna 

Elly Schlein ha sciolto la riserva: correrà alle Europee come capolista nelle circoscrizioni Centro e Isole. Ma nel collegio Sardegna-Sicilia si presenterà alle urne pure la psicologa Angela Quaquero, ultima presidente della Provincia di Cagliari e primo nome ufficiale che arriva dai tavoli regionali per il voto dell’8 e 9 giugno. La candidatura di Schlein in più collegi non ha incontrato il favore di Romano Prodi: «Non mi dà retta nessuno», ha sbottato l’ex premier, chiedere il voto e poi non fare l'europarlamentare provoca «ferite alla democrazia che scavano un fosso. Vale per Meloni, Schlein, Tajani e tutti gli altri». Duro anche Giuseppe Conte: «Per noi del M5s è una presa in giro dei cittadini. Non è una questione di Schlein, ma anche di Meloni e degli altri leader».

I candidati dem

Ieri le parole di Prodi sono piombate nel mezzo alla Direzione nazionale del Pd, riunita a Roma proprio per approvare le liste per le Europee. Al Nazareno, il clima era già piuttosto teso, per la proposta del presidente del partito, Stefano Bonaccini, di inserire il nome della segretaria nel simbolo. I dem si sono divisi, tanto che la decisione è stata rinviata a oggi. Senza particolari scossoni, invece, la scelta dei nomi. I capolista sono Schlein al Centro e nelle Isole; Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency, nel collegio del Nord-ovest; Bonaccini in quello del Nord-est; la giornalista Lucia Annunziata al Sud. Fra i candidati, l'ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, l'ex sardina Jasmine Cristallo, i sindaci Giorgio Gori, Dario Nardella, Matteo Ricci e Antonio Decaro, il “padre” della legge contro l'omofobia, Alessandro Zan, l'ex segretario Nicola Zingaretti, il giornalista Sandro Ruotolo. E appunto Quaquero, su cui ha lavorato parecchio il segretario sardo e neopresidente del Consiglio regionale, Piero Comandini.

Schlein nel simbolo

Sulla possibilità che il nome della segretaria sia nel simbolo (oggi scade la presentazione), critico Peppe Provenzano, entrato in Direzione dalla mozione Schlein. «Sono dell'avviso che non possa funzionare un modello di partito leaderistico». Fra le minoranze, critico Gianni Cuperlo: «Una scelta non necessaria». Contrari anche diversi esponenti di Energia popolare, l'area di Bonaccini. I loro interventi sono stati letti da molti anche come espressione di una polemica montante verso la leadership interna del presidente. In difesa di Schlein, il capogruppo al Senato, Francesco Boccia: «Penso che il nome della segretaria nel simbolo serva a confrontarsi con Giorgia Meloni e a garantire quel valore aggiunto che tutti riconoscono» a Schlein.

Frecciata M5S

La candidatura della segretaria ha alimentato un altro capitolo di polemica con i Cinque Stelle. Correre «per acquisire qualche voto in più per noi è impensabile - ha detto Conte -, io non sarò candidato e il mio nome non sarà nel simbolo». La risposta indiretta di Schlein è arrivata nelle repliche in Direzione: «La mia candidatura è a disposizione del partito», anche perché «se c'è una persona che ha in astio la personalizzazione della politica sono io». E poi, un avvertimento: «Questa ostinazione nel metterci al servizio di una prospettiva più alta» per creare l'alternativa alla destra «non è porgere l'altra guancia, non è buonismo». Le liste sono «espressione di una idea dell'Europa e del Pd che vogliamo - ha aggiunto la leader -, un partito aperto che si lascia attraversare dalle migliori energie della società e che rivendica la competenza dei suoi amministratori, dirigenti e militanti. Una lista plurale». La Direzione si è chiusa dando mandato alla stessa Schlein di valutare una sua eventuale corsa anche in altre circoscrizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA