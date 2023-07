Europee, Salvini apre a Le Pen 

Un patto del centrodestra in vista delle Europee con uno sguardo rivolto anche ai nazionalisti di Marine Le Pen. La proposta di Matteo Salvini, lanciata dalle colonne del Corriere della sera prima dell'incontro con la leader di Rassemblement National che vedrà oggi a Roma, ha il sapore di una fuga in avanti che lascia però, per il momento, gli alleati tiepidi. Bocche cucite dalle parti del partito di Meloni, così come da Forza Italia, chiamata direttamente in causa dal leader della Lega mentre Antonio Tajani ha parlato nei giorni scorsi del lavoro per «creare una maggioranza popolari conservatori e liberali».

I “distinguo” di Gasparri

«Forza Italia», puntualizza Maurizio Gasparri, unico azzurro a commentare l'intervista, «è favorevole a tutte le alleanze di forze politiche alternative alle sinistre». Purché, è quello che suona come un altolà a forze come quella di Le Pen o i nazionalisti di Afd, «ovviamente rispondano ai principi fondamentali della democrazia e dell'europeismo». In ogni caso, tra le file degli azzurri non manca chi legge la presa di posizione del leader leghista come un «comprensibile» tentativo di avviare un percorso per uscire dall'isolamento della collocazione con il gruppo di Identità e Democrazia.

Le alternative

Una via complessa che potrebbe portare o verso il Ppe (per il quale- si sottolinea - spingerebbero alcuni dei suoi) o verso i Conservatori, dove però dovrebbe fare i conti con il primato di Meloni. Un eventuale spostamento di asse verso destra, tra l'altro, può essere letto anche come una sfida alla premier impegnata a rafforzare la linea del dialogo tra Conservatori e Popolari, oggetto del seminario al quale parteciperà a Varsavia mercoledì prossimo.

Il silenzio della premier

No comment in ogni caso da Palazzo Chigi, che puntualizza, peraltro, che non è uso commentare le dichiarazioni degli altri leader. L'idea di una alleanza pre-elettorale, caldeggiata dalla Lega, oltretutto mal si concilia con il sistema elettorale proporzionale europeo. E se l'idea fosse quella di un listone unico, si ragiona sia dalle parti di Forza Italia sia di FdI, la strada è comunque chiusa.

La strategia di FI

Gli azzurri, al momento, sono determinati a giocarsi le proprie carte da soli al proporzionale e anche i sondaggi in questo momento li danno ampiamente al di sopra del 4% necessario. Fratelli d'Italia, dal canto suo, punta a pesarsi facendo valere i propri numeri decisamente positivi. «È evidente», dice Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d'Italia e co-presidente del gruppo dei Conservatori e riformisti Ue al Parlamento europeo, «che anche noi, come Salvini, auspichiamo una maggioranza di centrodestra», dopo di che «vedremo alla luce dei numeri».

