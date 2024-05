Europee, Renzi domani a Cagliari 

In campo per le Europee. Matteo Renzi sceglie il Poetto, in particolare il Lido, per portare il suo messaggio in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Domani alle 10.30 il senatore e segretario di Italia Viva, ex presidente del Consiglio e sindaco di Firenze, presenterà la sua lista Stati Uniti d’Europa, che in Sardegna candida Pietrina Putzolu. Sotto la bandiera di Stati Uniti d’Europa si sono ritrovati diversi partiti e movimenti: Europa per Enna Bonino, Italia Viva, Psi, Radicali, Libdem, L’Italia c’è. L’ex premier al Lido, oltre che presentare i candidati, esporrà il suo disegno per il prossimo mandato del Parlamento di Strasburgo.

