Europee, i leader in campo 

Le formazioni per le Europee cominciano a prendere forma. E uno dopo l’altro i big entrano in gioco. Correranno il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, Emma Bonino per gli Stati Uniti d’Europa e Stefano Bonaccini per il Pd. In attesa della decisione della presidente del consiglio Giorgia Meloni, che ha lasciato intendere di essere pronta a candidarsi, nella direzione del Pd sarà Elly Schlein a sciogliere la riserva: nelle file del partito viene dato per scontato l'impegno della segretaria in prima persona. Insomma, la campagna elettorale per il voto dell’8 e 9 giugno sta entrando nel vivo, anche perché i tempi stringono: il primo maggio le liste dovranno essere pronte.

Fra i big del centrodestra, quindi, solo il segretario della Lega, Matteo Salvini, non ci sarà di sicuro. Mentre Tajani ha tratto il dado: «Puntiamo al 10% - ha detto - perché Forza Italia è l’unico partito percepito dagli elettori moderati come un movimento responsabile e capace». Al consiglio nazionale di FI, il vicepremier e segretario del partito ha annunciato che correrà come capolista ovunque tranne che nelle Isole, dove a guidare gli azzurri sarà l’eurodeputata Caterina Chinnici, figlia di Rocco, il magistrato ucciso dalla mafia.

Per il Pd, la segretaria illustrerà lo schema in direzione domenica. Schlein dovrebbe correre come capolista nelle Isole e al Centro. Bonaccini sarà capolista nel Nord est: il governatore dell’Emilia Romagna, che è anche presidente del partito, dovrà lasciare in anticipo la guida della Regione. Al sud la capolista Pd è Lucia Annunziata, mentre per il Nord ovest si parla di Cecilia Strada, figlia di Gino, fondatore di Emergency. Ha invece deciso di non correre il deputato ed ex ministro Andrea Orlando. Capolista già scelti anche in casa Stati uniti d’Europa, che raggruppa una serie di forze, come Più Europa, Italia viva, Psi e Radicali. Emma Bonino guiderà al Nord ovest, Graham Watson (Alde) al Nord Est, al centro Giandomenico Caiazza, storico avvocato di Enzo Tortora, al sud il segretario del Psi Enzo Maraio e nelle isole Rita Bernardini dei radicali. Non si fermano le polemiche a destra per la candidatura con Verdi-sinistra di Ilaria Salis: «Ho sempre detto che a mio giudizio era un errore politicizzare la vicenda perché non avrebbe agevolato la nostra attività», ha detto Tajani parlando da ministro degli Esteri.

