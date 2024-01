Europee e Comunali, voto a giugno Ma nell’Isola deciderà la Regione 

Il Governo di Giorgia Meloni ha deciso di abbinare le Europee alle Comunali: sarà election day l’8 e il 9 giugno. Un sabato e una domenica in cui gli italiani verranno chiamate a scegliere sia i nuovi parlamentari a Strasburgo che i sindaci. In Sardegna, però, la data potrebbe cambiare, visto che la convocazione dei comizi elettorali spetta al governatore, con proprio decreto. Il Consiglio dei ministri ha anche messo il sigillo sul terzo mandato per le fasce tricolori nei Comuni sino a 15mila abitanti. Resta invece in freezer la possibilità per i presidenti di Regione di arrivare a tre legislature.

Election day

A giugno la doppia giornata di urne aperte cadrà nel secondo fine settimana. In Piemonte, addirittura, l’8 e il 9 del mese gli elettori voteranno anche per le Regionali, mentre in Basilicata, chiamata ugualmente a scegliere il nuovo governatore, la decisione non è presa. Anche perché nel centrodestra non è definitiva la riconferma di Vito Bardi, l’uscente di Forza Italia. In ogni caso i lucani potrebbe andare ai seggi con anticipo, già il 14 aprile.

La data sarda

In Sardegna, la decisione sui tempi del voto dipenderanno in buona parte da chi vincerà le Regionali. Nel caso in cui dovesse spuntarla il centrodestra, è difficile immaginare che Paolo Truzzu fissi una data diversa rispetto a quella del Governo “amico”. Ma anche se dovessero prevalere Alessandra Todde o Renato Soru, la soluzione dell’election day potrebbe essere presa in considerazione in nome del risparmio. Di certo, se nell’Isola venisse confermata l’apertura delle urne per l’8 e il 9 giugno, gli studenti potrebbe lasciare i banchi con un giorno d’anticipo, almeno in quegli istituti che verranno scelti come seggio. Per il calendario regionale, infatti, la fine della scuola è fissata per il 7.

Terzo mandato

Ieri il Consiglio dei ministri ha chiuso anche la partita dei sindaci nei Comuni sotto i 15mila abitanti, concedendo loro la possibilità di ricandidarsi per la terza volta. Finora questa opzione l’avevano solo le fasce tricolori nei municipi sotto i 5mila residenti. Piccolissimi centri che rischiano di stare senza rappresentanza politica soprattutto per via dello spopolamento. Con il terzo mandato, invece, si prova a salvaguardare al massimo la democrazia diretta, anziché consegnare i Comuni più periferici ai commissari straordinari.

Richiesta di Anci

Proprio sull’allargamento delle maglie elettorali si è espressa l’associazione che rappresenta gli enti locali: l’Anci ritiene che i tempi siano maturi perché la possibilità di una terza candidatura in municipio sia garantita pure alle fasce tricolori che amministrano Comuni sopra i 15mila abitanti. Ma al momento il Governo non ha raccolto la sollecitazione.

Lega frenata

Sul fronte delle Regioni e a differenza di quanto chiede il Carroccio, la Meloni e i suoi hanno congelato la possibilità del terzo mandato anche per i governatori. Il partito di Matteo Salvini , invece, punta all’obiettivo per non perdere il Veneto, dove da quasi due lustri il capo della Giunta è Luca Zaia, il presidente di Regione col maggior gradimento d’Italia, come nella classifica che pubblica ogni anno Il Sole 24Ore . Non è un mistero che gli Fdi, al contrario, non vogliano modificare la legge attuale per poter rimescolare le carte delle candidature, senza dare un vantaggio agli uscenti. Anche in Veneto, terra leghista. Un po’ come è successo in Sardegna, dove Salvini ha provato a blindare sino alla fine la corsa bis di Christian Solinas: invece dopo settimane di braccio di ferro l’hanno spuntata i Fratelli d’Italia con il sindaco di Cagliari.

Test europeo

Al netto degli equilibri interni alla maggioranza, con il Carroccio sempre col fiato sul collo degli Fdi, il voto di giugno sarà un esame per la Meloni soprattutto. Adesso la premier viaggia tranquilla con un gradimento intorno al 30 per cento, indiscussa leader del centrodestra. Ma da qui alla primavera mancano cinque mesi e molte cose potrebbero cambiare. Salvini, che a fine dicembre ha fatto bloccare la riforma del Mes, il meccanismo europeo di stabilità, ha le idee chiare e punta a erodere consenso agli alleati di Fdi proprio partendo dall’asse Strasburgo-Bruxelles.

RIPRODUZIONE RISERVATA