Europee, ai seggi l’8 e il 9 giugno Incertezza sulla data del voto nei Comuni di Cagliari e Sassari 

L’election day porta una novità significativa: l’8 e 9 giugno si vota per le Europee e le Amministrative. Si torna a votare per due giorni e c’è la novità assoluta del sabato alle urne. La Sardegna potrebbe essere parte della due giorni se, alla decisione nazionale, si accodasse il decreto del presidente della Regione: si vota a Cagliari e a Sassari, le maggiori città sarde. E non solo.

La due giorni

In tutto il Continente le consultazioni per l’elezione del nuovo Parlamento europeo si svolgeranno a tra il 6 al 9 giugno 2024. In Italia, quindi, secondo la bozza di decreto comunitaria, si voterà sabato 8 giugno dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 9 dalle ore 7 alle ore 23. Al voto per le Europee sarà associati quello per le Amministrative: perché su questi giorni convergerà anche il voto di 3 Regioni –Basilicata, Piemonte e Umbria – e dei circa quattromila Comuni nei quali è previsto il rinnovo dei sindaci: in particolare, ci saranno 6 capoluoghi di regione (Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza) e altri 21 capoluoghi di provincia: Ascoli, Avellino, Bergamo, Biella, Caltanissetta, Cremona, Ferrara, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia. Restano fuori invece le regionali sarde, per le quali il voto è già stato fissato per il 25 febbraio, e l’Abruzzo, che sarà chiamato alle urne il 10 marzo. Quanto alle Comunali, tra cui quelle di Cagliari e Sassari, l’eventuale adesione all'election day dipenderà dalle decisioni del presidente della Regione.

Schlein

«Non facciamola diventare una telenovela» o ancora «deve decidere rapidamente per evitare la graticola quotidiana». Nel Pd cresce il fronte di quanti sono in pressing sulla segretaria Elly Schlein perché la scelta sulla sua corsa o meno alle europee arrivi in tempi rapidi. Al momento, però, dalle parti del Nazareno le bocche sulla vicenda restano cucite. Anche se viene a ora esclusa, l'ipotesi - avanzata tra l'altro oggi in una intervista da Walter Verini - della candidatura in una sola circoscrizione per valutare poi il trasloco a Bruxelles. «Non sarebbe innaturale», sottolinea invece in proposito il deputato Dem Roberto Morassut che aggiunge che, anche per la centralità della questione europea nell'azione del partito non ritiene «alternativo l'impegno di parlamentare europeo a quello di segretario». Ma tant'è. Questa per il momento sembra l'ipotesi più remota. Nel partito, intanto, aumentano le voci critiche rispetto a una corsa della segretaria in tutte e cinque le circoscrizioni. «Le parole di Romano Prodi - sottolinea il senatore Alessandro Alfieri, componente della segreteria - non rappresentano soltanto il suo pensiero. Nella comunità democratica è ampiamente condivisa la sua idea: chi si candida deve poi andare a ricoprire quel ruolo». E a pesare è anche il no di diverse donne Dem. Dopo Paola De Micheli, è la senatrice Sandra Zampa a sottolineare che «una sua candidatura in ogni circoscrizione sarebbe sbagliata». Il rischio in effetti, è quello di danneggiare le candidate donne e questo, di fatto, in qualsiasi posizione venga inserita in lista Schlein. Per i seggi Ue si vota infatti con la doppia preferenza di genere: se si scrive il nome di una donna si deve poi indicare un candidato uomo, è poi possibile indicare un altro nome, ma si tratta di una scelta che l'elettore non fa molto di frequente. «La candidatura della segretaria - dice l'europarlamentare Dem Alessandra Moretti - potrebbe un po' ostacolare l'elezione di donne. Bisogna capire come valorizzare le donne delle liste». Un tema, quest'ultimo, al quale - tra l'altro - la segretaria si è sempre dimostrata sensibile tanto che in un primo momento l'ipotesi valutata era stata quella di fare 5 capolista donne. Ma c'è anche chi vede positivamente la corsa di Elly anche per sfruttare la polarizzazione di una sfida con Meloni.

Il dibattito

Si tratterebbe di una novità per i Dem ma - ragiona chi è a favore della corsa della segretaria - potrebbe polarizzare il voto degli scontenti del governo a maggior ragione se la premier Giorgia Meloni dovesse correre. Non solo - si osserva - una sua discesa in campo - qualora dovesse ottenere un buon numero di preferenze - potrebbe servirle anche in chiave interna nel confronto con eventuali altri candidati della minoranza come Bonaccini o Decaro.

