Oggi dalle 12 a Cagliari
23 novembre 2025 alle 00:38

European Jazz Expo i live del gran finale 

Ultima giornata di spettacolari concerti al Teatro Massimo di Cagliari per la quarantacinquesima edizione del Festival Internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo. Oggi alle 12, dopo l’acclamato successo di “Caraviaggianti”, la pianista e compositrice Rita Marcotulli torna a Cagliari con un nuovo progetto musicale intitolato “Under 29 but me Colours”. Un viaggio multigenerazionale nel nuovo jazz italiano, una fusione di culture, storie e generazioni nato da una collaborazione artistica che combina le composizioni di Rita Marcotulli con quelle della giovane compositrice - nonché figlia Elettra Minieri -, interpretate dalla straordinaria voce della cantante di origini iraniane Ava Alami e accompagnate dalla raffinata tromba del grande trombettista Luca Aquino.

La serata si apre alle 19 con la contrabbassista Endea Owens, una delle figure emergenti più vivaci nel panorama jazzistico attuale. Alle 20.30 ecco “Candy Cane Snail”, l’affascinante progetto musicale nato dalla collaborazione tra Ava Alami e Vittorio Esposito. Alle 21.30 gran finale con Gary Bartz, uno dei sassofonisti alto più influenti della scena post-bop, soul-jazz e jazz-fusion americana.

