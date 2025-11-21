European Jazz Expo, arriva Sandra Bautista 

Grande pubblico, atmosfera e i nomi del jazz mondiale nella terza giornata del Festival Internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo, in programma soggi al Teatro Massimo di Cagliari. La mattina, ore 10.30, è dedicata a “Il Jazz con gli occhi di un bambino” e a una jam session di grande poesia, protagonisti un pubblico di piccolissimi e un gruppo di famiglie sonore 12-24 mesi. Special guest musician il duo composto da Ava Alami e Vittorio Esposito, una delle realtà più promettenti della scena contemporanea, primo premio al Concorso Isio Saba dello scorso anno.

Il pomeriggio si apre alle 18, con la lezione concerto di Giovanni Bietti e il suo Open Trio, dedicato Béla Bartók, uno dei padri del Novecento musicale.

Alle 19.30, spazio a uno dei musicisti jazz britannici più influenti e di successo degli ultimi quarant’anni: Courtney Pine. Accompagnato da Robert Fordjour alla batteria; Samuel Dubois, steel pans; Chris Cobbson e Femi Temowo alla chitarra; Rio Kai al basso, Pine è stato il co-fondatore dei Jazz Warriors e ha ispirato un'intera generazione di musicisti talentuosi che hanno saputo espandere i propri orizzonti stilistici per avvicinare il jazz a un pubblico più ampio. Polistrumentista eclettico, la musica di Pine è profondamente radicata nelle tradizioni caraibiche e rivela un'esaltante fusione di Merengue, Ska, Mento e Calypso, reinterpretata attraverso il sassofono.

In serata, ore 21, riflettori su Sandra Bautista, cantautrice e poetessa catalana, vincitrice del Premio Parodi dello scorso anno, una delle voci più incantevoli e originali della scena europea. Voce melodiosa e tecnicamente impeccabile, Bautista guida l'ascoltatore in un viaggio alle radici profonde della canzone e, i suoi testi, ricchi di poesia e contenuto, si fondono con melodie e armonie meticolosamente elaborate. A chiudere una giornata ricca di musica e vibrazioni potenti, il pluripremiato batterista e compositore newyorchese Jerome Jennings, attivista, bandleader, sideman e vincitore di un Emmy Award. Dopo due decenni di collaborazioni con giganti del jazz come Dee Dee Bridgewater, Sonny Rollins e Christian McBride, Jennings ha fondato il gruppo newyorkese iLL Philosophy per la prima volta in scena in Sardegna.

