Europeade, spiccioli per i pasti 

Porte chiuse ai giornalisti per la cabina di regia sull’Europeade convocata ieri in comune dal Commissario Giovanni Pirisi dove hanno partecipato tutti gli attori coinvolti. Bisognerà attendere un’annunciata conferenza stampa per aver informazioni istituzionali, ma a due settimane dalla kermesse che dal 24 al 28 luglio porterà in città 3000 figuranti, con ormai risolto il problema alloggio per la disponibilità della palestre delle scuole medie, scoppia la polemica sui pasti: «Per il bene della città faremo i salti mortali ma non si chieda di dare da mangiare gratis – denuncia Roberto Cadeddu della Confesercenti che spiega – hanno stanziato 70 euro a persona per cinque giorni, 15 euro al giorno. Significa somministrare un pasto da 2,5 euro a colazione, 8 euro a pranzo e da 5 euro a cena, vorrei capire cosa rimane dei 2 milioni investiti alla città». Non solo. Per Confesercenti il voucher ai gruppi congestionerà ristoranti e bar che saranno off limits per turisti e nuoresi

Le decisioni

È deciso che oltre alle Medie, saranno gli istituti le superiori di Biscollai, il Volta e il Ciusa a dare ospitalità; 1600 i materassi gonfiabili acquistati. Ogni gruppo avrà un interprete. Si è parlato di presidi medici, Peppino Paffi ha proposto un modello di management sanitario coordinato, su vari livelli con Areus e l’assessorato alla Sanità e due Posti medico avanzato, una sorta di punto di primo soccorso che «potrebbero permettere di filtrare i pazienti così da decongestionare il pronto soccorso. Un’organizzazione puntuale del San Francesco deve essere pronta ad affrontare un evento di tale portata, che richiamerà in città e nel territorio un notevole afflusso di persone»

Quale ritorno

Dopo la riunione tra i più polemici è il rappresentante degli esercenti, Roberto Cadeddu. «L’Europeade è una manifestazione che se organizzata bene ha una finalità di promozione e ricaduta economica importante. Ma qui a Nuoro alla fine si spendono più di 2 milioni, tra Regione, Comune e Provincia ma in città ad ora rimangono solo i 219 mila euro dei pasti. Hanno previsto 70 euro a persona, 15 euro al giorno per colazione, pranzo e cena». Non solo. La promozione dell’evento non è mai partita. «Come arriveranno in città i turisti? – chiede Cadeddu – faranno pubblicità solo la prossima settimana. Si è arrivati molto tardi, ci sono responsabilità di chi ha sottoscritto il contratto. Senza un servizio catering per i figuranti sarà complicato fornire servizi ai turisti perché i locali pubblici non hanno le tremila sedie che servono solo ai gruppi».

Musei gratis

«Metteremo a disposizione a tutti i figuranti – dice Stefano Lavra dell’Isre – - l’Etnografico, la casa di Grazia Deledda e il museo della Ceramica saranno gratis. Un gesto di ospitalità, un segnale di fratellanza in una festa dei popoli». Tonino Frogheri, del Presidio Turistico Nuorese «prendiamo atto che pur avendo dato disponibilità nulla ci è stato chiesto»

