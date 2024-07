Europeade,  sorridono i locali invasi dai gruppi 

Ultima giornata di esibizioni con la sfilata finale oggi per la 59 esima edizione dell’Europeade in città. I 117 gruppi si ritroveranno per la parata nelle vie del centro. E per molti è già tempo di bilanci. Se sui siti di prenotazione on-line è impossibile trovare un alloggio, chi sorride sono soprattutto i locali che si occupano di somministrazione. Da via Roma al corso Garibaldi, da viale Repubblica a viale Sardegna. Vittorio e Antonella della pizzeria il Sogno di Zeus in via Roma parlano di affari «che sfiorano il doppio. Sino ad oggi è andata benissimo, ci attendiamo un gran afflusso nel weekend». Antonio Pala del Piper, in viale Sardegna dice: «l’App per i pasti dei gruppi va bene, lavoriamo anche con qualche turista, siamo fortunati per la posizione e posticipiamo la chiusura della cucina». Francesco Sanna del bar Nuoro al fianco dello stadio ricorda le limitazioni: «Ci limita la chiusura della strada , ma va comunque bene». Luciano Puddu dell’University in viale Sardegna sorride «siamo soddisfatti». In centro tra i colleghi c’è malumore per l’ordinanza di chiusura all’una di notte: «Così ai gruppi, dopo le esibizioni - dicono molti - è vietato vivere la città, hanno azzoppato l’Europeade».

