«Europeade? Siamo al lavoro» 

Dopo tante polemiche i casi al centro dello scontro politico approdano in Consiglio comunale. Ieri pomeriggio tengono banco la gestione della casa protetta di via Trieste che finisce nelle mani di una coop della Penisola e i conti dell’Europeade. Saltate le delibere sul regolamento del sistema di videosorveglianza e sul piano di Protezione civile comunale, vengono designati i consiglieri comunali Leandro Murru e Natascia Demurtas per la Pro Loco Nuoro e Claudia Fadda e Viviana Brau per il Presidio turistico nuorese.

Europeade

«Una manifestazione che dovrebbe essere qui nei prossimi 3-4 mesi: siamo fermi. Non è stata coinvolta una grossa parte del Comune, né i paesi vicini, l’Aspen, il Centro commerciale naturale, le attività. Perché?», attacca il consigliere di opposizione Francesco Guccini. D’accordo altri esponenti di minoranza: Narciso Guria, Giovanni Dettori e Carlo Prevosto che rimarca: «In questo Consiglio si ha difficoltà a capire chi sta in maggioranza e chi in opposizione. E quindi bisognerebbe comprendere se esiste ancora una maggioranza e quanti siano». E Natascia Demurtas sull’Europeade: «Ci si è impegnati solo con gli organi di stampa, non è la procedura più corretta. Bisognava consultarsi. Se non dovessi approvare il bilancio non mi sentirei responsabile».

La Giunta

L’assessore al Turismo Salvatore Picconi risponde: «Non siamo fermi. Stiamo lavorando su vari fronti per spendere il meno possibile. Ogni consiglio è ben gradito, martedì faremo l’incontro con le associazioni».

Via Trieste

Lisetta Bidoni sulla casa protetta sottolinea: «È mancato il confronto con i consiglieri. Il sindaco dopo l’abbandono di suoi tre pilastri scarica le responsabilità. Credo sia una mancanza di rispetto nei confronti di tutti. Per via Trieste si è pensato a risparmiare e non a un servizio di alta delicatezza».

Il sindaco

Andrea Soddu replica sulla casa protetta: la gestione, dopo vent’anni, non è più affidata a Progetto Uomo. «Era un bando obbligatorio con offerta economica più vantaggiosa - spiega -, con un criterio binario che consente di valorizzare l’offerta tecnica del progetto presentato. La gara non è stata aggiudicata, nemmeno provvisoriamente. Ne parleremo più avanti».

Il sindaco replica anche sul Disability manager dopo le accuse della minoranza per la mancata istituzione. «Non è stato istituito - spiega - perché si è innescato un dibattito interno alla Giunta aprendo un dialogo con alcuni componenti sociali della disabilità. I soldi sono stati spesi con il Piano delle periferie e Pnrr in varie aree della città per realizzare marciapiedi più adatti. E poi ci sono 200 mila euro per la viabilità nell'ultima variazione di bilancio per la bitumazione di alcune vie del centro e per l'abbattimento delle barriere architettoniche».

