Europeade, scontro sui fondi 

«Nel bilancio che approveremo questa settimana abbiamo stanziato 500 mila euro», premette l’assessora comunale Rachele Piras, per rassicurare la città e per scacciare eventuali nubi sulle difficoltà organizzative legate all’Europeade di luglio: «Un altro milione di euro arriverà dalla Regione, 180 mila dalla Provincia e 360 mila dal comitato della manifestazione». Insomma, a sentire il Comune di Nuoro l’evento internazionale non è a rischio, sebbene il bilancio di previsione non sia stato ancora approvato.

Le discussioni, però, adesso poggiano sui costi ingenti e sugli eventuali benefici. «Due milioni di euro?», si domanda il consigliere di minoranza, Francesco Guccini: «Sono 700 euro a visitatore. Il sindaco ci deve spiegare che ricadute avrà l’Europeade sulla città. Forse pensa di rilanciare così la sua carriera politica».

Costi e benefici

La città s’interroga sull’evento annunciato pochi mesi fa con toni trionfalistici e in programma il prossimo luglio, dal 24 al 28. «Quando il sindaco Andrea Soddu e l’assessora Rachele Piras dicono che hanno 500 mila euro a bilancio, penso che prima di tutto si debbano ricordare da una parte che non hanno il bilancio, dall’altra che non hanno neppure la maggioranza per approvarlo - rincara Guccini -. Quindi, vorrei proprio capire come faranno questa Europeade, quanto costerà davvero alle tasche dei nuoresi e quale sarà concretamente la ricaduta sulla città». Guccini sentenzia: «La realtà è che siamo al 18 marzo e il bilancio di previsione, in proroga da dicembre, non è ancora approvato. Significa solo una cosa: che il Comune non può spendere nulla. Non ha capacità di spendita e tantomeno di programmazione». Poi l’affondo: «Siamo stufi di vedere soldi lanciati dalla finestra, per manifestazioni che non generano alcun reale beneficio sulla città. Qual è la vera necessità di organizzare questa manifestazione? Forse solo quella di rilanciare l’immagine di un sindaco, che alle ultime Regionali ha preso 500 voti nella sua città».

Il Comune

«Il bilancio non è stato ancora approvato perché abbiamo preferito essere prudenti, ma è in fase di chiusura», dice l’assessora Rachele Piras. Il consigliere d’opposizione, Narciso Guria, ha qualcosa da dire a Soddu. «Al sindaco chiediamo chiarezza, sia sull’Europeade, di cui non conosciamo il programma, sia sul bilancio da approvare».